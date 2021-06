Oroscopo domani Ariete, Leone, Sagittario, tutti i segni 19 giugno 2021: Oroscopo e previsioni 19 giugno

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi 19 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): tensioni in famiglia

Oroscopo domani Ariete umore

La sosta mensile della Luna in Bilancia nel vostro settore delle relazioni è spesso piena di contraddizioni e anche oggi è così. Alcune dissonanze metteranno alla prova l’equilibrio tra le vostre esigenze personali e quelle riguardanti le relazioni. Ma riuscirete a trovarlo. Chi vi circonda tenderà a sostenervi e voi sarete pronti a ricambiare.

Al contempo, la Luna in serata sarà in dissonanza con Venere: potrebbero esserci un po’ di tensioni in famiglia.

Oroscopo domani Ariete 19 giugno amore

In coppia: sembra che la vostra attenzione oggi sia puntata sul denaro o sul lavoro. Il dialogo sarà cordiale ma in quanto a romanticismo ci sarà carenza.

Soli: rilassatevi, uscite e non pensate al lavoro. Rischiate di farvi scappare una bella storia.

Oroscopo domani 19 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): prendere il toro per le corna

Oroscopo domani sabato Leone umore

I pianeti vi inviano belle vibrazioni, oggi diete ben determinati a prendere il toro per le corna, a progredire, a mandare avanti le situazioni. Osate con il coraggio che vi distingue e sarete stupiti dai risultati che otterrete. In ogni caso, fate ampio uso della diplomazia ed evitate un eccesso di franchezza che potrebbe generare dei malintesi.

La vita sociale è piacevolmente movimentata, potreste decidere di andare a trovare un amico o un parente e sarete contenti: la visita avrà il potere di distrarvi e rilassarvi.

Oroscopo domani sabato Leone amore

In coppia: se provate il bisogno di essere rassicurati, il partner lo capirà e vi darà prova del suo amore.

Soli: lo sguardo intrigante di una persona si poserà su di voi e scatterà una forte attrazione!

Oroscopo domani 19 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): rilassatevi in buona compagnia

Oroscopo 19 giugno Sagittario: umore

I pianeti puntano i riflettori sulla vostra vita sociale, sarebbe un vero peccato rimanere chiusi in casa e non sfruttare i bei passaggi. Chiamate gli amici, lanciate un invito o organizzate un’uscita. Qualsiasi posto andrà bene e vi rilasserete in eccellente compagnia.

Ne avete bisogno visto che in questi giorni potreste aver riflettuto su ciò che non funziona più nei rapporti di lavoro, che si tratti di colleghi o soci. Sono quelle persone con cui trascorriamo la maggior parte del tempo e dunque è importante essere sulla stessa lunghezza d’onda.

Oroscopo domani Sagittario 19 giugno: amore

In coppia: attenzioni, sms romantici, colazione a letto: oggi ricorderete al partner quanto l’amate…

Soli: se una persona ha conquistato il vostro cuore, oggi sarete pronti a fare una dichiarazione in piena regola!

