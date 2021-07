Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi 2 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): variare il quotidiano

Oroscopo domani Ariete umore

Avete bisogno di movimento, di variare il solito quotidiano, e impegnarvi mentalmente, apprendere argomenti nuovi sarà particolarmente gratificante. La vostra tendenza odierna è di trovare canali e sbocchi diversi attraverso i contatti, i progetti, gli interessi personali e lo studio.

Le conversazioni saranno utili e piacevoli, le persone vi mostreranno il loro affetto. Al contempo, qualsiasi mezzo sarà buono per imporre la vostra volontà e in caso di avversari o concorrenti, agirete a sorpresa lasciandoli di stucco.

Oroscopo domani Ariete 2 luglio amore

In coppia: entrambi più innamorati che mai, a unirvi è inoltre una splendida complicità. Coccole dalla mattina alla sera!

Soli: potreste innamorarvi di una persona già impegnata. Vi direte che al cuore non si comanda…

Oroscopo domani 2 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): difficoltà a concentrarvi

Oroscopo domani venerdì Leone umore

Per terminare in tempo un lavoro, prendere delle scorciatoie può essere allettante ma farlo potrebbe avere un effetto boomerang. Nei prossimi giorni, infatti, potreste avere difficoltà a concentrarvi e rischierete di commettere degli errori.

La cosa migliore, in questo caso, è puntare l’attenzione su un altro argomento o progetto che vi interessa in modo particolare oppure conversare, anche online, con gli amici. Una breve pausa per ricaricarvi sarà d’aiuto a essere più produttivi.

Oroscopo domani venerdì Leone amore

In coppia: passione al top! La vita a due vi appaga, il dialogo si arricchisce e fate progetti a due.

Soli: un invito a una serata con gli amici vi permetterà di fare degli incontri eccitanti. Non saprete chi scegliere…

Oroscopo domani 2 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): sgombrare il campo dagli equivoci

Oroscopo 2 luglio Sagittario: umore

Potrebbe essere necessario discutere di un argomento imbarazzante, che potrebbe sorprendere o persino scioccare l’altra persona. L’attuale assetto stellare indica tuttavia che è il momento ideale per parlarne: sgombrerete il campo dagli equivoci, chiarirete e avrete la possibilità di andare oltre.

Inizialmente potreste avere la sensazione di aver fatto un passo falso e pentirvi ma state pur tranquilli che la persona che avrete di fronte sarà comprensiva e prenderà la situazione con calma.

Oroscopo domani Sagittario 2 luglio: amore

In coppia: farete di tutto per mantenere l’armonia, eviterete argomenti che solitamente sono motivo di discordia.

Soli: con un’altra persona scatterà una passione improvvisa e seguirete entrambi l’impulso del momento. Da gustare senza moderazione.

