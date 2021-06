Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi 20 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): cos’è che vi entusiasma?

Oroscopo domani Ariete umore

Giove in Pesci entra in moto retrogrado: il passaggio rappresenta un’opportunità per riesaminare progetti e obbiettivi che hanno assorbito troppo tempo ed energie. Se avete ignorato le vostre esigenze, anche ad esempio mettendo prima quelle degli altri, è il momento di prendere provvedimenti per ripristinare un equilibrio.

E’ un periodo importante per capire cos’è che vi motiva veramente e vi entusiasma e per scoprire abilità che forse nemmeno sapete di avere.

Oroscopo domani Ariete 20 giugno amore

In coppia: parlerete con calma di problemi, eventuali disaccordi e ciò vi avvicinerà ancora di più.

Soli: per oggi non incontrerete il grande amore ma è possibile un flirt intrigante.

Oroscopo domani 20 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): prendere tempo

Oroscopo domani domenica Leone umore

Per quanto vogliate accelerare, l’attuale gruppo di pianeti in moto retrogrado, incluso Giove a partire da oggi, consiglia di prendere tempo. Se inoltre, avete speso troppo denaro o chiesto dei prestiti è il momento di riportare in equilibrio la situazione.

Per quanto riguarda questa domenica una situazione o una persona scatenerà la vostra rabbia e non vi frenerete. E quando vi arrabbiate non passate inosservati: spesso si tratta di un vero e proprio show.

Oroscopo domani domenica Leone amore

In coppia: sensualità, passione, emozioni forti. Ritroverete intatta l’intensità dei primi tempi!

Soli: attratti da una persona a cui piacete molto. Che aspettate a rompere il ghiaccio?

Oroscopo domani 20 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): cambiamenti in casa

Oroscopo 20 giugno Sagittario: umore

Giove entra in moto retrogrado e per quanto riguarda la famiglia e la casa potreste riflettere su un cambiamento. Forse ci state pensando già da un po’ ma al riguardo non avete avuto la possibilità di fare nulla.

Nei prossimi mesi, potreste sentirvi motivati a fare ulteriori ricerche, ad apportare quelle modifiche che vi sembrano necessarie, soprattutto se si tratta di un progetto a lungo termine. E all’inizio del prossimo anno, sarete pronti a concretizzarlo.

Oroscopo domani Sagittario 20 giugno: amore

In coppia: esprimete al partner l’amore che provate, tutto il benessere che la sua presenza vi regala.

Soli: in conflitto tra la voglia di conquistare e quella di stare per conto vostro. Seguite l’intuito.

