Oroscopo domani Ariete, Leone, Sagittario, tutti i segni 20 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 20 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 20 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): soluzioni soddisfacenti

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Sagittario vi rende positivi e mentalmente aperti. Sulla vostra vita soffia un vento di libertà! E’ una giornata in cui potreste fare scoperte interessanti in particolare riguardo alla casa, il denaro o questioni familiari. Troverete nuove soluzioni e metodi alternativi che risulteranno molto soddisfacenti. Con l’armonia tra Mercurio-Urano odierna, siete incredibilmente flessibili, potrebbe esserci un’opportunità per garantire la sicurezza a voi stessi o alla famiglia: lavorerete sodo ed essere produttivi vi piacerà.

Oroscopo domani Ariete 20 luglio amore

In coppia: se avete intenzione di cambiare stile di vita o casa, la Luna vi sostiene. Ma prima riflettete. Dite no alle decisioni impulsive.

Soli: il fascino è al top e fareste bene a sfruttarlo: potreste persino avere l’imbarazzo della scelta.

Oroscopo domani 20 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): spazio all’improvvisazione

Oroscopo domani martedì 20 Leone umore

Potreste toccare con mano che qualcosa impedisce di apportare i cambiamenti che desiderate. Probabilmente per andare avanti avete più opzioni di quanto pensiate ma individuarle richiederà da parte vostra avere la volontà di provare qualcosa di diverso. Con il buon aspetto Mercurio-Urano potrebbero nascere ottime idee.

Ritagliare dei momenti mirati a placare la mente vi consentirà di avere nuove intuizioni che potrebbero funzionare. Concedetevi del tempo per immaginare dei progetti, dei piani professionali da mettere in atto nel 2022.

Oroscopo domani martedì Leone amore

In coppia: complicità, manifestazioni d’affetto: è una splendida giornata e non c’è motivo di pensare alle difficoltà.

Soli: attrazione per una persona incontrata qualche volta e a cui pensate spesso. Oggi tenterete il tutto e per tutto.

Oroscopo domani 20 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): molto ottimisti

Oroscopo 20 luglio Sagittario: umore

La Luna nel vostro segno introduce un po’ di piacevole vivacità nel lavoro, nella vita personale e sociale: la giornata avrà un ritmo gradevole, che vi entusiasmerà, sarete molto ottimisti. Il transito Mercurio-Urano, al contempo, annuncia che la vostra mente merita una pausa dalla monotonia del quotidiano, dovete distaccarvi dalla routine. Nel lavoro potrebbero esserci dei segnali di miglioramento, sarete ancor più motivati ad andare avanti, vorrete progredire e ciò mettervi di buonumore.

Oroscopo domani Sagittario 20 luglio: amore

In coppia: cercate di mettere il parner al centro dell’attenzione, fare dei complimenti. In vista c’è un ritorno di fiamma.

Soli: è ancora presente il dispiacere per una rottura dolorosa. Non tormentatevi. Presto incontrerete una persona che vi intrigherà.

