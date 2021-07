Oroscopo domani Ariete, Leone, Sagittario, tutti i segni 21 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 21 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 21 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): un buon periodo

Oroscopo domani Ariete umore

E’ un buon periodo. Già da oggi ne avrete sentore. Avrete la sensazione che il mondo sia ai vostri piedi, che il mondo circostante vi ammiri e ciò potrebbe essere vero… L’autostima sarà a mille. Sarete spinti all’azione, soprattutto se nei giorni scorsi avete provato un senso di frustrazione. E’ un buon momento per praticare esercizio fisico. Siete in ottima forma per stabilire le priorità delle vostre attività e focalizzare le energie.

Oroscopo domani Ariete 21 luglio amore

In coppia: il partner potrebbe avere dei dubbi sulla vostra fedeltà ma con la vostra energia sarete in grado di tranquillizzarlo. Soli: avete un fascino irresistibile e gli incontri d’amore saranno numerosi.

Oroscopo domani 21 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): non siate invadenti

Oroscopo domani martedì 21 Leone umore

La vostra voglia di fare vi spingerà a voler vivere esperienze inedite, attuare delle idee interessanti ma per oggi, dovrete mettere da parte questo desiderio. Forse a causa di una scadenza o di un altro impegno lavorativo. Una parte di voi potrebbe ribellarsi ma se utilizzerete questa creatività porterete avanti gli impegni senza difficoltà. Più in generale, al momento è importante mettere dei limiti a chi vi circonda, con la dovuta gentilezza. State imparando la delicata arte di aiutare e sostenere le persone a cui volete bene senza arrivare al punto di sentirvi usati e provare per questo del rancore.

Oroscopo domani mercoledì Leone amore

In coppia: desiderio al top. Ma il partner è sulla vostra stessa lunghezza d’onda? Non marcate troppo la mano. Soli: l’invadenza non è d’aiuto alla conquista. Ma è ciò che potreste fare oggi. Rischiando di alimentare qualche pettegolezzo.

Oroscopo domani 21 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un po’ di agitazione

Oroscopo 21 luglio Sagittario: umore

C’è un po’ di agitazione nell’aria, forse dovuta anche a una partenza per le vacanze. In ogni caso sentite forte il richiamo di terre lontane e siete irrequieti. Soprattutto se siete alla ricerca di nuove avventure e non sapete decidere cosa fare. Seguite i consigli di un amico fidato. “vitate persone che parlano, parlano, ma non entrano in azione. Frequentate con chi si impegna e porta a termine le cose.

Oroscopo domani Sagittario 21 luglio: amore

In coppia: vi ponete troppe, tantissime domande e va da sé che l’atmosfera diventa pesante. Soli: pensate di essere i/le migliori. Per questo oggi nessuno sembrerà alla vostra altezza.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: CALMA APPARENTE

GEMELLI: CHIEDERE SCUSA

CANCRO: SIETE IPERATTIVI

VERGINE: UN PO’ DI EGOISMO

BILANCIA: TROPPA VOGLIA DI FARE

SCORPIONE: UN PERIODO NO

CAPRICORNO: VIVERE CON MENO PENSIERI

ACQUARIO: VIVERE PER GLI ALTRI

PESCI: TEMPO DI RIPARTIRE