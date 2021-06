Oroscopo oggi 22 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): evitate prove di forza

Oroscopo domani Ariete umore

Mercurio sta per riprendere il moto diretto: se avete avuto a che fare con errori, confusione, ritardi e tutta una serie di problemi, da oggi le cose inizieranno lentamente cambiare in positivo, noterete dei progressi. Attenzione tuttavia: l’aspetto odierno Luna-Giove potrebbe spingervi ad affrontare più di quanto possiate ragionevolmente gestire, dunque riflettete prima di dire di sì a quanto vi chiedono.

Più in generale, evitate dimostrazioni di forza: non ce n’è bisogno visto che sprigionate naturalmente qualcosa che ha un impatto sugli altri.

Oroscopo domani Ariete 22 giugno amore

In coppia: piccole contrarietà, probabilmente per il budget: forse dovrete rivedere le spese quotidiane. Evitate di stressarvi.

Soli: emozioni e reazioni forti per cui cercate di non ferire la sensibilità di chi vi corteggia.

Oroscopo domani 22 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): un supporto inatteso

Oroscopo domani martedì Leone umore

Mercurio riprende il moto diretto e se ci sono stati problemi, malintesi presto le cose torneranno alla normalità. Avrete maggiore chiarezza mentale, i pezzi del puzzle inizieranno a incastrarsi, persone che avrebbero dovuto chiamarvi lo faranno e otterrete tutto ciò che vi siete prefissati di fare. Più in generale, il pianeta promette maggiore chiarezza e comprensione con gli amici.

E con l’armonia Sole-Giove potrebbe arrivare il supporto inatteso e forse sorprendente di una persona.

Oroscopo domani martedì Leone amore

In coppia: nulla di grave ma oggi con il partner non siete in sintonia e rischiate entrambi di valutare la situazione in modo sbagliato.

Soli: potrebbe esserci un’avventura, un flirt: nulla d importante per cui vivete il presente.

Oroscopo domani 22 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): concludere una trattativa

Oroscopo 22 giugno Sagittario: umore

Qualsiasi problema ci sia stato nelle ultime settimane – per la precisione tre – domani Mercurio riprende il moto diretto e potrete risolvere. In caso di diverbio con un amico, ad esempio, se non vi siete più sentiti, ora farete chiarezza e la relazione tornerà alla normalità.

Se una trattativa si trascina, non riuscite a convincere il vostro interlocutore a essere d’accordo con voi le cose riprenderanno il corso normale. Le conversazioni saranno più costruttive, con risultati positivi.

Oroscopo domani Sagittario 22 giugno: amore

In coppia: avete dei desideri ma dovete fare attenzione a non destabilizzare il partner. Missione difficile ma possibile se direte chiaramente ciò che vi pesa.

Soli: per conquistare l’anima gemella oggi dovete osare: sguardi intriganti, conversazioni piene di passione…

