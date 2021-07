Oroscopo domani Ariete, Leone, Sagittario, tutti i segni 22 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 22 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 22 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): opportunità di lavoro

Oroscopo domani Ariete umore

Il Sole entra in Leone e annuncia quattro settimane in cui avrete la possibilità di esprimere il vostro talento, l’abilità, mostrare agli altri cosa siete in grado di fare. Ma non solo, dimostrerete l’affetto che provate per le persone care, godrete dei piaceri della vita. Svolgere attività che vi piacciono accrescerà i livelli di energia.

Oggi, Venere sbarca in Vergine: il pianeta fa arrivare opportunità positive nel lavoro, se siete in cerca di un impiego è un ottimo momento per mandare il CV, per rafforzare le relazioni con i colleghi.

Oroscopo domani Ariete 22 luglio amore

In coppia: se ci sono piccole difficoltà, fate buon viso a cattivo gioco. Nel giro di poco tempo tutto andrà meglio.

Soli: stringerete nuovi legami: amicizia o una nuova storia? Avrete tempo per decidere quale tipo di relazione è più giusta per voi.

Oroscopo domani 22 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): torna la sicurezza in voi stessi

Oroscopo domani giovedì 22 Leone umore

Buon compleanno, Leone! Il Sole sbarca nel vostro segno, rispetto alle settimane precedenti siete ricaricati di belle energie, torna la sicurezza in voi stessi, il carisma. E se avete sviluppato delle idee questo è il momento per iniziare a concretizzarle.

Al contempo, Venere esce dal vostro segno ed entra in Vergine: le finanze assumeranno maggiore importanza. Potreste trovare il modo per guadagnare di più. Anche se il transito è veloce, fino al 16 agosto, vi metterà in grado di realizzare qualcosa di solido per il futuro.

Oroscopo domani giovedì Leone amore

In coppia: giornata ideale per allentare le vostre tensioni interiori e se necessario, isolarvi per qualche ora.

Soli: potete conquistare, certo, ma fatelo in modo elegante, raffinato. Niente gesti eclatanti.

Oroscopo domani 22 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): ampliare il raggio d’azione

Oroscopo 22 luglio Sagittario: umore

Il Sole entra in Leone, nel vostro settore dell’avventura e delle nuove opportunità. Per il vostro segno è un ottimo transito, sarete molto più attivi, pronti a viaggiare – brevi o lunghi spostamenti – e desiderosi di ampliare il raggio d’azione. Sarete più curiosi, le aspirazioni, gli ideali saranno le forze trainanti delle vostra vita.

Al contempo, Venere entra in Vergine: concentrerete l’attenzione sul vostro attuale percorso lavorativo, grazie all’ambizione scoverete delle belle possibilità e inoltre migliorerete i rapporti con il boss e i superiori.

Oroscopo domani Sagittario 22 luglio: amore

In coppia: alti e bassi d’umore e per il partner capirvi si rivelerà un’autentica impresa.

Soli: Chiarite le idee su come conciliare amore e indipendenza. Anche se è una domanda a cui non è facile rispondere.

