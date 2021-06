Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi 23 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): mostrare quanto valete

Oroscopo domani Ariete umore

Con i passaggi odierni sarete spinti a mostrare quanto valete – e fate bene – l’importante è che non superiate i limiti: atteggiamento che sarà molto apprezzato. Siete sicuri di voi, coraggiosi, ottimisti e potreste voler concretizzare un’idea inedita, innovativa: il buon aspetto Sole/Giove indica che è il momento di essere audaci, poiché potreste ottenere il successo.

Mercurio, inoltre, ha ripreso il moto diretto e presto, molto presto, potreste avere notizie di una persona che avete sollecitato per chiedere qualcosa.

Oroscopo domani Ariete 23 giugno amore

In coppia: i sentimenti reciproci sono sinceri e la notte sarà molto sensuale, diciamo bollente.

Soli: in un modo o in un altro, una nuova conoscenza potrebbe modificare la vostra vita!

Oroscopo domani 23 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): cercare la verità

Oroscopo domani mercoledì Leone umore

I fatti riguardanti una situazione supportano il vostro istinto e vi saranno d’aiuto per andare a fondo, scoprire cosa c’è dietro a un piccolo mistero, sarete spinti a cercare la verità. Potrebbe trattarsi di una situazione personale o di lavoro ma è bene sapere cosa sta accadendo prima di prendere ulteriori impegni.

Con le giuste informazioni, tutto andrà a posto. E sarete orgogliosi di voi, di quanto siete stati attenti e di come vi siete mossi.

Oroscopo domani mercoledì Leone amore

In coppia: non saprete bene perché ma oggi potreste essere poco in sintonia con il partner.

Soli: la vostra sensazione è di trovarvi in un impasse. Pazientate qualche giorno.

Oroscopo domani 23 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): informazioni a vostro vantaggio

Oroscopo 23 giugno Sagittario: umore

Con la Luna nel vostro segno potreste scoprire delle informazioni che rappresenteranno un vantaggio. Qualcosa che saprete vi farà sentire ottimisti, soprattutto se è collegato a una questione finanziaria o a una soluzione che renderà più facile la vostra vita.

Al contempo potete fare affidamento sull’istinto e sull’intuito per capire immediatamente dove vuole arrivare chi avete di fronte. Capterete qualcosa d’importante e ne sarete soddisfatti.

Oroscopo domani Sagittario 23 giugno: amore

In coppia: improvvisate una serata intima, ad esempio una cenetta da innamorati tanto per riscaldare l’atmosfera.

Soli: con una persona evitate di partire in quarta. Cercate di capire se ciò che provate è dovuto solo all’euforia del momento.

