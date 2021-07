Oroscopo domani Ariete, Leone, Sagittario, tutti i segni 23 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 22 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 23 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): empatici con chi vi circonda

Oroscopo domani Ariete umore

Il Sole in Leone potrebbe spingere a dedicarvi al vostro hobby preferito, ad attività creative ma con la Luna in Capricorno in aspetto con Mercurio e Nettuno, lavoro o vita personale potreste essere più aperti ai pensieri e alle emozioni degli altri, il che può essere una distrazione.

E’ pur vero che ovunque tutti apprezzano la vostra empatia e nel lavoro le vostre competenze. Avete molto da fare? Una passeggiata o un po’ di esercizio fisico vi riporteranno con i piedi per terra.

Oroscopo domani Ariete 23 luglio amore

In coppia: cercate di mantenere un buon dialogo. Con un po’ di volontà e di attenzioni riuscirete ad appianare le tensioni.

Soli: vorreste incontrare il grande amore, è comprensibile, ma per oggi non è previsto. Ogni cosa a suo tempo.

Oroscopo domani 23 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): evitate di reprimere le emozioni

Oroscopo domani venerdì 23 Leone umore

Il buon aspetto tra Mercurio e Nettuno indica che è un buon momento per ammettere cosa provate interiormente. Se avete tentato di reprimere le vostre emozioni, in qualche modo potreste essere riusciti ma l’effetto probabilmente è quello di sentirvi irrequieti e nervosi e, forse, non in grado di pensare con chiarezza.

Essere disposti a riconoscere le emozioni è il primo passo per apportare alcune necessarie modifiche (e in questo già siete in ritardo).

Oroscopo domani venerdì Leone amore

In coppia: la relazione è solida, la complicità è al top, le basi che avete messo sono di cemento armato.

Soli: l’opposizione Venere-Giove, vi spinge ad avere aspettative alte ma per oggi non saranno appagate.

Oroscopo domani 23 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): guardare in faccia la realtà

Oroscopo 23 luglio Sagittario: umore

Potreste aver bisogno di guardare in faccia la realtà e con la dissonanza Mercurio-Plutone sarete in grado di farlo. Vedrete una situazione per quello che è veramente ciò potrebbe essere sia uno shock che un sollievo. Se avete sempre sospettato qualcosa, allora sapete come muovervi.

Potrebbe trattarsi, ad esempio, di mollare definitivamente un sogno che avete a cuore ma siate pur certi che ciò che seguirà sarà di gran lunga più vantaggioso. Per cui vale la pena di attendere.

Oroscopo domani Sagittario 23 luglio: amore

In coppia: è una buona giornata per dare e ricevere, anche se voi vorreste più ricevere che dare…

Soli: per oggi, il cielo astrale segnala calma piatta e ciò spingervi a pensare all’ultima storia. Non è escluso contatterete l’ex.

