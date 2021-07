Oroscopo domani Ariete, Leone, Sagittario, tutti i segni 24 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 24 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 24 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): riflettere su speranze e sogni

Oroscopo domani Ariete umore

Il Plenilunio in Acquario è un invito a puntare l’attenzione sulle vostre speranze, sui vostri sogni. Pur essendo una lunazione positiva, non è escluso un litigio con il boss o un collega ma in questo caso, per risolvere il problema usate il vostro fascino e l’intelligenza super affilata per intervenire e porre rimedio alla situazione. Sul fronte della vita sociale, delle amicizie, il transito può coincidere con un evento o una celebrazione per voi importante. Inoltre, chi vi circonda avrà voglia di avervi accanto.

Oroscopo domani Ariete 24 luglio amore

In coppia: le tensioni nella vostra relazione sono spesso legati alla gelosia o a un malinteso senso dell’orgoglio. Ammettere che avete bisogno del partner sarà già un buon inizio.

Soli: quando una persona vi attrae siete sempre intraprendenti ma spesso provocate l’effetto inverso a quello voluto. Per cui, muovetevi con delicatezza.

Oroscopo domani 24 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): evitate di reprimere le emozioni

Oroscopo domani sabato 24 Leone umore

La Luna Piena in Acquario sosta nel vostro settore delle relazioni: può essere il momento in cui prendere una decisione riguardo a un legame importante di lavoro o personale, e a tutti i progetti che avete rispetto al futuro. Le emozioni oggi sono amplificate e potreste essere tentati di fare mosse azzardate. E sarebbe un grosso errore. Prendete invece il tempo per vedere le cose in prospettiva, eventualmente correggere ciò che non va.

Oroscopo domani sabato Leone amore

In coppia: stessi gusti, stesse aspettative, stessi desideri. E così tutto diventa facile, anche fare insieme dei progetti.

Soli: la vostra sensibilità affascinerà chi vi circonda, in particolare una persona. Ricambierete?

Oroscopo domani 24 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): eccessivamente schietti

Oroscopo 24 luglio Sagittario: umore

Con la Luna Piena in Acquario potreste essere spinti a parlare di qualcosa che avete sullo stomaco. Non vi tratterrete, è sicuro, ma rischiate di dire più di quanto realmente pensate. Sarete molto schietti, diretti con il risultato che peggiorerete la situazione. Sebbene sia una di quelle vote in cui potreste aver bisogno di portare qualcosa allo scoperto, tenete presente che non facendo attenzione alle parole, potreste allontanare per sempre la persona in questione. Per cui, esprimetevi con diplomazia.

Oroscopo domani Sagittario 24 luglio: amore

In coppia: con il partner è tempo di ridefinire le priorità e scegliere dove progredire. Parlare è importante, per assicurarvi che siete sulla stessa lunghezza d’onda.

Soli: cambiamenti in vista negli affari di cuore. Un incontro potrebbe essere molto promettente.

