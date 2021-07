Oroscopo domani Ariete, Leone, Sagittario, tutti i segni 25 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 25 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 25 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): fingere o essere sinceri?

Oroscopo domani Ariete umore

Con la dissonanza Mercurio-Plutone, riguardo a una persona potreste mascherare ciò che provate e dire una bugia bianca per fingere che tutto vada bene oppure semplicemente dire le cose come stanno con schiettezza.

Tuttavia c’è anche una via di mezzo: potreste essere diplomatici e sinceri ma senza ferire l’altro. Tenete presente, in ogni caso, che se qualcosa vi turba profondamente non potrete impedirvi di dire ciò che pensate e parlerete con chiarezza.

Oroscopo domani Ariete 25 luglio amore

In coppia: voglia di affascinare il partner, come il primo giorno, e non esiterete a ri-conquistarlo/a.

Soli: buone notizie! Potreste incontrare una persona con cui vi intenderete al primo sguardo.

Oroscopo domani 25 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): una persona vi mette sotto pressione

Oroscopo domani domenica 25 Leone umore

Pur mostrando un atteggiamento disinvolto oggi se qualcuno dovesse chiedervi più di quanto dovrebbe o mettervi sotto pressione, emergerà in modo prepotente un lato sensibile. Ciò potrebbe riguardare il vostro carico di lavoro e un problema arrivare al culmine.

State facendo più di quanto dovreste? Se è così, dovrete affrontare la situazione. Cercate tuttavia di non reagire in modo impulsivo ed eccessivo. Per risolvere la questione è meglio adottare un approccio razionale.

Oroscopo domani domenica Leone amore

In coppia: sarete spinti a spaccare il capello in quattro rispetto a tutto ciò che dirà il partner. E’ non è un buon atteggiamento.

Soli: per oggi, non tornate indietro su una decisione presa qualche giorno fa. Aspettate che torni il sereno.

Oroscopo domani 25 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una divergenza di opinioni

Oroscopo 25 luglio Sagittario: umore

La dissonanza Mercurio-Plutone, potrebbe scatenare delle tensioni una relazione personale o di lavoro soprattutto se c’è una mancanza di equilibrio o provate risentimento. Non è escluso che una divergenza di opinioni provochi delle emozioni negative.

La cosa migliore è parlare, andare al cuore della questione: in questo modo le cose inizieranno a districarsi e sarete nuovamente ottimisti, gioiosi, com’è nella natura del vostro segno. Tenendo tutto dentro invece, i prossimi giorni potrebbero essere emotivamente difficili.

Oroscopo domani Sagittario 25 luglio: amore

In coppia: circola serenità, vivrete bei momenti a due. C’è fiducia reciproca il che rende solida la relazione.

Soli: è una domenica in cui potrebbe esserci un incontro importante che porterà a un cambiamento.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: OPTARE PER LE NUOVE IDEE

GEMELLI: RIDURRE LE SPESE

CANCRO: LA SODDISFAZIONE DI DIRE “NO”

VERGINE: NON AVETE TEMPO DA PERDERE

BILANCIA: SIETE STAR E DOVETE BRILLARE

SCORPIONE: SEGUIRE IL LEGGENDARIO ISTINTO

CAPRICORNO: AFFRONTARE UNA PERSONA

ACQUARIO: C’E’ CHI APPROFITTA DELLA VOSTRA GENEROSITA’

PESCI: CHIEDERE SCUSA