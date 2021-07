Oroscopo oggi 4 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): una domenica tranquilla

Oroscopo domani Ariete umore

E’ una domenica tranquilla, prenderete le cose con calma, vi rilasserete. Ed è ciò di cui avete bisogno. Su un altro piano: se avete intenzione di aumentare le vostre entrate o trovare un nuovo lavoro, cercherete delle soluzioni pronti a pensare fuori dai soliti schemi.

L’attuale assetto astrale rappresenta un invito a evitare ciò che avete già provato, che conoscete bene e trovare invece nuove idee. Nel caso abbiate avuto dei problemi riguardo le finanze, cercare delle soluzioni diverse da quelle già sperimentate si rivelerà vincente.

Oroscopo domani Ariete 4 luglio amore

In coppia: è nel vostro interesse non scatenare discussioni: il conflitto sarebbe assicurato.

Soli: indecisi se dare il via a una storia. Avete paura del fallimento, di fare la scelta sbagliata…

Oroscopo domani 4 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): un cambiamento inaspettato

Oroscopo domani domenica Leone umore

Vi sentite pronti, anzi prontissimi, a buttare nel cassonetto il vecchio e ad abbracciare il nuovo. E farlo sicuramente sarà d’aiuto a progredire, a ottenere il successo. Nei prossimi giorni è possibile che vi ritroviate sotto i riflettori ed è un’ottima opportunità per condividere le vostre idee, mostrare le competenze, il talento.

Non è escluso che nel lavoro ci sia un grande cambiamento, qualcosa che non vi aspettate ma che porterà a un rinnovamento. Se sul posto di lavoro non vi siete sentiti apprezzati oppure ciò che facevate non era adatto a voi, proverete la sensazione di libertà.

Oroscopo domani domenica Leone amore

In coppia: vi sentite incompresi, avete difficoltà a comunicare con il partner. Evitate di dire cose spiacevoli…

Soli: dedicate la giornata ad altro, per oggi non pensate all’amore. Tra qualche giorno andrà meglio.

Oroscopo domani 4 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): staccarvi dal passato

Oroscopo 4 luglio Sagittario: umore

Una decisione potrebbe portare un po’ di scompiglio ma al contempo a una situazione ormai matura per il cambiamento. E sarete sorpresi voi per primi dal fatto che siete andati avanti e avete preso la decisione, soprattutto dopo averci pensato per un po’ di tempo.

Il fatto di staccarvi dal passato potrebbe scuotervi emotivamente ma la sensazione generale sarà di sollievo, vi sentirete sicuramente più forti. E’ in arrivo infatti un nuovo inizio!

Oroscopo domani Sagittario 4 luglio: amore

In coppia: atmosfera allegra, diciamo pure euforica. E’ una domenica che ravviverà la fiamma della passione.

Soli: il vostro approccio sarà originale, simpatico e conquisterete! Una persona vi dirà parole d’amore.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: PRONTI A PRENDERE L’INIZIATIVA

GEMELLI: TORNA LA CHIAREZZA MENTALE

CANCRO: UNA DIREZIONE DIVERSA

VERGINE: DUBBI E INCERTEZZE

BILANCIA: UNA MAGGIORE LIBERTA’

SCORPIONE: CERCATE DI RILASSARVI

CAPRICORNO: MOSTRARE IL TALENTO

ACQUARIO: LA CASA E’ AL CENTRO DELLA SCENA

PESCI: VIETATO AGIRE IMPULSIVAMENTE