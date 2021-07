Oroscopo oggi 5 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): nuovi progetti

Oroscopo domani Ariete umore

Riflettere su nuovi progetti o programmi vi divertirà, soprattutto se mirati a rendere la vita più facile. Potrebbero riguardare il lavoro, la vita familiare, il denaro o le abitudini quotidiane. Nel corso della giornata, la dissonanza Mercurio-Nettuno potrebbe rendere più complicata la soluzione dei problemi.

Non sarà facile arrivare a decisioni o conclusioni nette e probabilmente è meglio non forzare le cose. Al contempo, se dovete firmare un qualunque impegno, contratto, cercate di porre la massima attenzione ai dettagli, di leggere anche le scritte in caratteri minuscoli.

Oroscopo domani Ariete 5 luglio amore

In coppia: parlerete con il partner di alcune questioni spinose e che fanno male alla relazione. Atteggiamento positivo.

Soli: fascino, potere di seduzione: oggi ne farete ampio uso e potrete catturare il cuore di chi volete!

Oroscopo domani 5 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): fare di testa vostra

Oroscopo domani lunedì Leone umore

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno, com’è per tutti gli altri segni, siate il più attenti possibile a tutto ciò che potrebbe sfuggirvi per distrazione o dimenticare, ad esempio un incontro o un oggetto che lascerete in qualche posto. E attenzione a fare pessimi investimenti su consiglio di una persona: la sua influenza, seppure in buona fede, potrebbe essere nociva.

In realtà non avete bisogno dei consigli di nessuno. Più in generale, la testardaggine non è costruttiva e rischiate di sbattere contro un muro. All’occorrenza, mostrate un atteggiamento diplomatico.

Oroscopo domani lunedì Leone amore

In coppia: un po’ di malinconia o di malumore guastano la giornata. Mettete questo stato d’animo tra parentesi!

Soli: aspettate un segnale, che non arriva, da un persona e non volete fare il primo passo. Ed è un errore…

Oroscopo domani 5 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): no alle promesse

Oroscopo 5 luglio Sagittario: umore

Avvertirete la dissonanza Mercurio-Nettuno: occhio alle menzogne, ai tradimenti, all’influenza negativa di alcune persone. Prima di promettere qualcosa, inoltre, pensateci bene perché in seguito potreste pentirvene. Dire sì, solo per entrare nelle buone grazie di una persona o per fare colpo, è rischioso.

Meglio dire un “no” e vi metterete al riparo da brutte figure. Assicuratevi di voler davvero assumere l’impegno. Più in generale, per oggi rallentate il ritmo ed evitate discussioni inutili che vi priverebbero di energie.

Oroscopo domani Sagittario 5 luglio: amore

In coppia: una piccola messa in discussione sarà utile a prendere una nuova direzione.

Soli: voglia di rilanciare la vita sociale. Un contatto con l’estero si rivelerà promettente. Un passo verso una nuova vita?

