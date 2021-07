Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi 6 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): parlare il meno possibile

Oroscopo domani Ariete umore

La dissonanza Mercurio-Nettuno può rendere gli eventi confusi, vi sarà difficile capire cosa sta accadendo e in chi o cosa credete. Potreste voler prendere una posizione al contempo, facendolo, sentirvi in conflitto. Evitate di pensare troppo, fate un passo indietro e osservate: ciò potrebbe essere rivelatore.

Per oggi, inoltre, cercate di parlare il meno possibile, poiché in seguito rischiate di pentirvi. Dite soltanto lo stretto necessario, restate un po’ sul vago.

Oroscopo domani Ariete 6 luglio amore

In coppia: evitate di imporre il vostro punto di vista al partner che potrebbe, seppure per gioco, fare il contrario.

Soli: avventure, flirt anche online: il tutto vi divertirà certamente ma non ci sarà nulla di concreto.

Oroscopo domani 6 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): non prendete decisioni

Oroscopo domani martedì Leone umore

Tenete gli occhi ben aperti: un’opportunità finanziaria potrebbe sembrare fantastica ma in seguito rivelarsi un pessimo investimento. Anche se ve lo dovesse consigliare un buon amico, prendetelo con le pinze. Esaminate nel dettaglio, in particolare le scritte in caratteri minuscoli.

Se inoltre, siete sul punto di impegnarvi in qualcosa, prima di accettare controllate che sia tutto a posto. Utilizzate le energie planetarie odierne per distinguere tra finzione e realtà. Prima del fine settimana non prendete decisioni.

Oroscopo domani martedì Leone amore

In coppia: il partner vi corteggerà, oggi sarà particolarmente sensuale e romantico/a.

Soli: attrazione irresistibile per un/a collega totalmente diverso/a da voi. Gli opposti si attirano…

Oroscopo domani 6 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): socievoli, di buona compagnia

Oroscopo 6 luglio Sagittario: umore

Una persona potrebbe sembrare sincera e convincente ma se il vostro istinto dice il contrario, fidatevi di quest’ultimo. Con la dissonanza Mercurio-Nettuno dovete essere pronti ad agire seguendo l’intuito anziché accettare qualsiasi proposta. I prossimi giorni, se siete stati indecisi,potrebbero rappresentare un punto di svolta: parlerete e chiarirete le cose.

Su un altro piano: se avete voglia di invitare degli amici o accettare un invito è la giornata giusta. Sarete socievoli e di buona compagnia.

Oroscopo domani Sagittario 6 luglio: amore

In coppia: misurate le parole, a volte senza rendervene conto potreste ferire, sminuire il partner…

Soli: evitate di confondere amore e amicizia. E la persona potrebbe farvelo notare.

