Oroscopo domani Ariete, Leone, Sagittario, tutti i segni 7 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 7 luglio

Oroscopo oggi 7 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): rallentare il ritmo

Oroscopo domani Ariete umore

Le situazioni o le persone che vi circondano, oggi vi daranno la sensazione che state migliorando, facendo dei progressi e tutti sono attratti da voi! E’ la giornata perfetta per dedicarvi o scoprire un hobby creativo. Dipingere, scrivere, suonare uno strumento non solo vi divertirà ma sarà anche terapeutico. E’ tempo di rallentare il ritmo e pensare anche a distrarvi.

Vi sentirete meglio e inoltre scoprire che quando la mente si prende il meritato riposo, i problemi che vi preoccupano vengono risolti più facilmente.

Oroscopo domani Ariete 7 luglio amore

In coppia: è una bella giornata per concretizzare progetti a due e, volendo, anche di più…

Soli: siate voi stessi, aperti e disponibili: conquisterete sicuramente un cuore!

Oroscopo domani 7 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): c’è bisogno della vostra saggezza

Oroscopo domani mercoledì Leone umore

Venere nel vostro segno aumenta la vostra popolarità e cordialità: chi vi circonda ha bisogno della vostra saggezza, dei vostri consigli o del vostro supporto. Considerano straordinarie e uniche le vostre opinioni e la visione che avete delle situazioni Su un altro piano: potreste avere la certezza che qualcosa non vi piace ma potreste sbagliare.

Cambiando atteggiamento mentale potreste scoprire che è divertente e ciò aprire la strada ad altre situazione. Al contempo, Giove in Pesci annuncia che ammettere di avere alcune paure vi permetterà, nel tempo, di superarle.

Oroscopo domani mercoledì Leone amore

In coppia: se avete la sensazione che il partner non vi ascolti, forse dovreste cambiare metodo.

Soli: potreste porvi parecchie domande sulla vostra situazione affettiva. Ma è il modo migliore per ripartire su basi nuove.

Oroscopo domani 7 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): cercate di essere razionali

Oroscopo 7 luglio Sagittario: umore

La dissonanza Mercurio-Nettuno è presente ancora una volta ma visto che è accentuata dalla Luna in Gemelli non dovrete fidarvi delle vostre impressioni e sensazioni, poiché potrebbero essere sbagliate. Cercate di essere razionali, critici: è la sola soluzione per non commettere errori.

Più in generale, oggi la comunicazione è tesa e dovete riflettere due volte prima di esprimere le vostre rimostranze. Qualcuno infatti potrebbe aver voglia di litigare. In ogni caso, potrete sistemare la diversità di vedute e averla vinta

Oroscopo domani Sagittario 7 luglio: amore

In coppia: avete voglia di sorprendere il partner e farete qualcosa di originale!

Soli: conversazioni con persone che escono dall’ordinario: è quel che volete oggi e le troverete.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: LE AMICIZIE SONO PREZIOSE

GEMELLI: CEMENTARE LE AMICIZIE

CANCRO: DISPOSTI A CORRERE UN RISCHIO?

VERGINE: EMERGONO RICORDI PIACEVOLI

BILANCIA: PRONTI AD AGIRE

SCORPIONE: SEGUIRE I CONSIGLI

CAPRICORNO: POTETE IMPORVI

ACQUARIO: RILASSARVI E DISTRARVI

PESCI: METTERE IN MOTO LE ENERGIE