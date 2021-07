Oroscopo domani Ariete, Leone, Sagittario, tutti i segni 8 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 8 luglio tutti i segni

Oroscopo oggi 8 luglio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): molto combattivi

Oroscopo domani Ariete umore

La dissonanza Venere-Urano potrebbe scatenare il desiderio di qualcosa di diverso, di entusiasmante: il solito programma quotidiano vi lascia indifferenti e vorreste rivoluzionare alcuni aspetti della vostra vita. Navigare in Internet o chiacchierare con un amico potrebbe mettervi in grado di scovare al riguardo, informazioni o opportunità.

Nel lavoro, oggi sarete molto combattivi ma attenzione: un evento potrebbe scatenare un conflitto con il boss. Mantenete la calma ricordando al contempo che comunque dovete difendervi!

Oroscopo domani Ariete 8 luglio amore

In coppia: potreste provare sentimenti intensi nei confronti del partner, avere voglia di riconquistarlo/a.

Soli: innamoramento in vista ma attenzione, potreste stancarvi nel giro di poco tempo.

Oroscopo domani 8 luglio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): rilassatevi mentalmente

Oroscopo domani giovedì Leone umore

Anche se apparentemente sembrate abbastanza audaci e spavaldi, la Luna in Cancro che sosta alle spalle del vostro segno, indica che siete invece molto sensibili e vulnerabili. Il buon aspetto che forma con Giove in Pesci, vi spingerà ad addolcire le relazioni, avrete voglia di parlare con amico e rilassarvi mentalmente.

Mercurio inoltre, ha terminato la dissonanza con Nettuno e ritroverete la fiducia riguardo al futuro e in uno dei vostri progetti, che sicuramente riuscirete a concretizzare.

Oroscopo domani giovedì Leone amore

In coppia: con il partner l’atmosfera è romantica, la serata si annuncia intima, molto intima.

Soli: potreste perdere la testa per una persona e non capire più niente. Sperando che ricambi…

Oroscopo domani 8 luglio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): rimboccare le maniche

Oroscopo 8 luglio Sagittario: umore

L’istinto oggi potrebbe suggerire di non prendere una scorciatoia per raggiungere degli obiettivi importanti, per quanto allettante possa sembrarvi. Se volete fare un’ottima impressione dovete rimboccare le maniche e lavorare al meglio. Ciò evidentemente non significa sgobbare su ogni minimo dettaglio.

Attenervi ai vostri principi e a ciò che gli altri si aspettano da voi, vi permetterà di brillare e veder riconosciuto il vostro impegno. E’ la giornata ideale, inoltre, per fissare un incontro o fare una domanda di lavoro.

Oroscopo domani Sagittario 8 luglio: amore

In coppia: se ci saranno piccole discussioni è sicuro che vi riconcilierete dolcemente tra le lenzuola.

Soli: aprite gli occhi, mettete in funzione il radar: un incontro è possibile e accadrà in circostanze insolite.

