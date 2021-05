Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 1 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): recuperare un’amicizia



Oroscopo domani Gemelli martedì 1 giugno 2021

Potreste pensare che un’amicizia sia ormai compromessa ma forse non tanto quanto possiate immaginare. E’ un buon momento per tendere una mano e sarete disposti a dare il via a una conversazione potreste scoprire che tutto ciò che sembrava essere sbagliato o un problema è invece facilmente risolvibile.

Come? Ad esempio, ascoltare l’altro/a e mettervi nei suoi panni può essere d’aiuto a vedere le cose dalla sua prospettiva, dal suo punto di vista e a sistemare la situazione.

Oroscopo domani Gemelli di oggi martedì 1 giugno: amore

In coppia: è un martedì davvero molto piacevole. Regna l’armonia ed è una giornata da sfruttare pienamente.

Soli: avrete voglia di approfondire la conoscenza con una persona incontrata di recente. E fate bene!

Oroscopo domani 1 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): equilibrio tra lavoro e vita privata

Oroscopo domani Bilancia di martedì 1 giugno: umore

Una nuova prospettiva riguardo a una relazione potrebbe essere l’atteggiamento mentale giusto per spingerla verso una nuova direzione. I pianeti vi mettono in grado di a uscire dal ristagno e dare quel tocco in più, anche se ciò potrebbe comportare l’uscire dalla vostra zona di comfort e optare per una nuova esperienza o progetto da realizzare insieme all’altro/a.

La Luna in Pesci vi spinge a dirigere l’attenzione verso qualsiasi mancanza di equilibrio tra il lavoro e la vita personale.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 1 giugno: amore

In coppia: siete molto realistici, d’accordo, ma cercate di essere più affettuosi con il partner.

Soli: è il discorso di cui sopra: cercate di accettare i piccoli difetti degli altri. Tutti ne abbiamo.

Oroscopo domani 1 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): la conferma del vostro valore

Oroscopo domani Acquario di martedì 1 giugno: umore

La congiunzione Luna-Giove in Pesci nel lavoro può far arrivare la positiva conferma del vostro valore. Potrebbe infatti arrivare una somma di denaro che corrisponderà al vostro talento, alla qualità e quantità di lavoro che fornite: il che probabilmente non accadeva da tanto tempo.

Più in generale, il transito annuncia un cambiamento e una crescita nel settore delle finanze. La cosa importante è stare attenti a non spendere troppo o sprecare il budget in acquisti inutili.

Oroscopo domani Acquario di martedì 1 giugno: amore

In coppia: qualcosa, nell’atteggiamento del partner, non vi convincerà e vi porrete mille domande (inutili).

Soli: molto diffidenti, sembra che oggi nessuno riesca a conquistare veramente il vostro cuore e la vostra fiducia.

