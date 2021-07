Oroscopo domani Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 10 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 10 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 10 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): chiarire le priorità



Oroscopo domani Gemelli sabato 10 luglio 2021

Con Venere e Marte in Leone, potreste svolgere il ruolo di guida, di chi consiglia gli altri come procedere e progredire. Ma voi, invece, sapete dove state andando? Se non avete ben chiare le vostre priorità, ritagliate del tempo per organizzarvi così da essere più produttivi.

Sul fronte denaro, la presenza della Luna Nuova in Cancro indica che è bene avere consapevolezza di quanto spendete. Se state spendendo denaro che in realtà non avete, potreste ritrovarvi ad affrontare uno stress emotivo eccessivo.

Oroscopo domani Gemelli di oggi sabato 10 luglio: amore

In coppia: visto che volete che la coppia funzioni, fate di questa giornata un momento indimenticabile.

Soli: potrebbero esserci degli incontri, sempre che abbiate voglia di uscire. Internet potrebbe riservare delle belle sorprese.

Oroscopo domani 10 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): stabilire dei confini

Oroscopo domani Bilancia di sabato 10 luglio: umore

Provare grande comprensione per i problemi di una persona non significa che dovete farvi carico della situazione e risolvere tutto da soli. Il Novilunio in Cancro accentua il senso del dovere e non facendo ciò che pensate sia giusto arriverebbero puntuali i sensi di colpa.

A volte i confini che mettete con le persone sono labili, al punto che fate vostre le preoccupazioni degli altri. E’ il momento di cambiare atteggiamento.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 10 luglio: amore

In coppia: darete prova di romanticismo e il partner sarà pronto a soddisfare tutti i vostri desideri.

Soli: Una persona vi piacerà al punto che vi sentirete destabilizzati. Lasciatevi andare, il destino fa le cose giuste.

Oroscopo domani 10 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): affidarvi al buon senso

Oroscopo domani Acquario di sabato 10 luglio: umore

La congiunzione Venere-Marte in Leone – opposti al vostro Sole – non è un aspetto leggero, complica un po’ le situazioni. Tuttavia per fare le mosse giuste, sbloccare le situazioni, capire se c’è una trappola o superare i contrattempi, la cosa migliore è affidarvi al buon senso.

Aggiungete anche una dose di concentrazione e raggiungerete il vostro obbiettivo. Sarete esausti, certo, ma al contempo orgogliosi di aver superato la difficile prova e di quanto avrete realizzato.

Oroscopo domani Acquario di sabato 10 luglio: amore

In coppia: qualche tensione con il partner e dovreste parlarne con calma così da sgombrare il campo da dubbi e ambiguità.

Soli: avete bisogno di leggerezza e vivrete una serie di flirt. Fate come meglio credete, assecondate questo desiderio.

