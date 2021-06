Oroscopo domani 11 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): Marte vi rende fumantini



Oroscopo domani Gemelli venerdì 11 giugno 2021

Grazie al transito di Marte in Leone, la vita sociale inizia a brillare, sarete spinti più che mai a frequentare gli amici, desiderosi di dare il via a vari progetti, vi divertirete a organizzare uscite ed eventi. Ma attenzione, fino al 29 luglio, il pianeta rosso – e al contempo il moto retrogrado fino al 22 di Mercurio nel vostro segno – vi renderà fumantini: rischiate di arrabbiarvi alla velocità della luce e la lingua sarà molto tagliente!

Fate in modo, dunque, di canalizzare le energie in ciò che richiede impegno mentale poiché lavorando con passione ed efficienza, potrete fare molto.

Oroscopo domani Gemelli di oggi venerdì 11 giugno: amore

In coppia: ottimismo e buonumore vi permettono di fare bei progetti per il fine settimana. Mantenete questo stato d’animo.

Soli: alte possibilità di fare un incontro d’amore promettente. Buttate nel cassonetto l’eventuale esitazione.

Oroscopo domani 11 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): stringere nuove amicizie

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 11 giugno: umore

Se avete voglia di stringere nuove amicizie, allora sfruttate al meglio il transito di Marte in Leone, fino 29 luglio, che invita il vostro segno a movimentare piacevolmente la vita sociale. Il pianeta rosso vi mette in grado di dare un’accelerata ai progetti. Non è escluso che nel gruppo di lavoro arrivi inoltre una nuova persona, dinamica, che si rivelerà molto utile.

Tuttavia, Marte non è dolce come Venere, anzi è aggressivo: in questo periodo potrebbero emergere delle tensioni con un amico e sfociare in una discussione.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 11 giugno: amore

In coppia: avete preparato una sorpresa al partner, una serata speciale? In caso contrario fatelo!

Soli: in programma c’è un incontro e siete pregati di vivere pienamente le emozioni, godere dei bei momenti.

Oroscopo domani 11 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): fare chiarezza in una relazione

Oroscopo domani Acquario di venerdì 11 giugno: umore

L’arrivo di Marte in Leone, da oggi e fino al 29 luglio, renderà le relazioni un po’ conflittuali: potrebbero ad esempio, rifiutarvi qualcosa e non sarete in grado di opporvi. Ma il transito rappresenta un’ottima opportunità per fare chiarezza in una relazione di lavoro o personale, il che porterà a una migliore comunicazione.

Il pianeta rosso al vostro segno annuncia che lavorare in team vi farà progredire più velocemente. Dov’è che potete mollare il controllo e permettere a chi vi circonda di dare il loro supporto? Con l’aiuto degli altri il lavoro sarà sicuramente meno stressante.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 11 giugno: amore

In coppia: circola un’atmosfera dolcissima. Se siete in freddo cercate di fare il possibile per ristabilire l’intesa.

Soli: sfruttate i bei passaggi della giornata: avete le carte in regola per fare una splendida conquista!

