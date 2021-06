Oroscopo domani 12 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): una gradita sorpresa



Oroscopo domani Gemelli sabato 12 giugno 2021

Un piccolo regalo potrebbe essere la cosa giusta per chiedere scusa a una persona che sentite di aver offeso. Se le volete bene, per voi è speciale, anche se la questione non è rilevante avrete comunque fatto qualcosa di buono. Con la congiunzione Luna-Venere in Cancro, non è escluso che siate voi a ricevere un regalo oppure veder arrivare con soddisfazione un’entrata di denaro.

Più in generale in questi giorni potrebbe esserci una gradita sorpresa. Al contempo l’aspetto astrale potrebbe dar vita a un cambiamento positivo riguardante un desiderio, una speranza.

Oroscopo domani Gemelli di oggi sabato 12 giugno: amore

In coppia: relax e benessere con la dolce metà. E sarete più elastici e comprensivi del solito.

Soli: Cupido scoccherà la freccia e sarà colpo di fulmine! Un incontro farà perdere la testa a voi e all’altro/a.

Oroscopo domani 12 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): evitate di sollevare polveroni

Oroscopo domani Bilancia di sabato 12 giugno: umore

La bella congiunzione Luna-Venere in Cancro punta i riflettori sul vostro settore della carriera, delle ambizioni. Di recente potreste aver ottenuto un successo professionale o in ogni caso è imminente e ne sarete felici. Al contempo Marte in Leone accelera i vostri progetti e, insieme, la vita sociale, gli incontri di lavoro.

Il lato B della giornata: cercate di non prendere sul personale le parole di qualcuno visibilmente nervoso. Forse sta vivendo una giornata no: evitate di sollevare polveroni perché l’episodio si sgonfierà da solo.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 12 giugno: amore

In coppia: dolcezza, armonia con il partner ma non rimanete chiusi in casa: uscite con gli amici!

Soli: l’amore apre la porta a un colpo di fulmine! Il cielo astrale ha deciso di farvi questo regalo da vivere senza limiti.

Oroscopo domani 12 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una decisione importante

Oroscopo domani Acquario di sabato 12 giugno: umore

La congiunzione Luna-Venere in Cancro accentua la vostra gentilezza nei confronti di chi vi circonda, avrete un modo di fare irresistibile. Il vostro senso dell’umorismo sarà inoltre un infallibile rimedio anti-malinconia per le persone care. Aggiungiamo che l’obbiettivo sarà quello di farvi voler bene da tutti!

Al contempo, riguardo alle finanze oggi potreste prendere una decisione importante per il vostro futuro. Potreste investire del denaro in una casa, dare il via o migliorare una negoziazione o, forse, vendere una proprietà.

Oroscopo domani Acquario di sabato 12 giugno: amore

In coppia: i sentimenti reciproci sono sempre forti. Se ancora non convivete potreste pensare di trasferirvi in un confortevole nido.

Soli: i passaggi parlano di un nuovo e splendido incontro. Una persona vi farà perdere la testa.

