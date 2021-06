Oroscopo domani 13 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): aspettative molto alte



Oroscopo domani Gemelli domenica 13 giugno 2021

La dissonanza Sole-Nettuno, annuncia che fare dei progetti potrebbe essere motivo di insoddisfazione. Gli accordi, infatti, potrebbero essere confusi e le aspettative troppo alte. Rilassatevi e godetevi la vita. Cercate di tracciare una linea di demarcazione tra le esigenze del lavoro e quelle personali.

Uscite con gli amici, organizzate una riunione! In poche parole fate tutto ciò che coinvolge il vostro lato creativo. In serata, la congiunzione Luna-Marte in Leone sarete irrequieti, per non dire nervosi.

Oroscopo domani Gemelli di oggi domenica 13 giugno: amore

In coppia: voglia di piacere, di avere conferme sul vostro fascino. Occhio, con il partner potrebbe mettersi male.

Soli: a tentarvi oggi potrebbe essere un’esperienza inedita. Attenzione a dove mettete i piedi…

Oroscopo domani 13 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): un’idea geniale

Oroscopo domani Bilancia di domenica 13 giugno: umore

Gli aspetti astrali attuali sono eccellenti per il vostro segno, per tutto ciò che riguarda riunioni, eventi e qualsiasi tipo di interazione. Sarete pronti a contattare inoltre le persone che possono esservi di aiuto. Ma voi stessi d’altra parte, avete molto da offrire soprattutto se vi troverete in un gruppo o lavorerete in team.

In serata, con la congiunzione Luna-Marte in Leone potreste avere un’ideale geniale ma lascerete che passi la notte per capire se domani sarà ancora davvero geniale.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 13 giugno: amore

In coppia: voglia di vivere una giornata d’amore magica, diversa dal solito. Che deciderete di fare?

Soli: mostrate il fascino, fate vedere quanto valete! Non dovete farvi scappare l’occasione di essere felici.

Oroscopo domani 13 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): non mollate e andate avanti

Oroscopo domani Acquario di domenica 13 giugno: umore

Se in passato, come è possibile, avete seminato non dovete mollare ma andare avanti. Sfruttate al massimo le vostre risorse per affrontare le prove ed eventualmente sopportare le critiche. E sì perché le vostre azioni, lavoro o vita personale, suscitano dei commenti e dovete sia seguire le vostre idee e al contempo adeguarvi a un contesto a volte ostile, che potrebbe remare contro.

Per fortuna, il buon aspetto tra Venere e Urano vi permetterà di uscire da questa situazione pesante, troverete un buon equilibrio e comunque ci sarà un progresso.

Oroscopo domani Acquario di domenica 13 giugno: amore

In coppia: oggi prendete le cose con più leggerezza, siete meno esigenti nei confronti del partner e la domenica sarà rilassante per entrambi.

Soli: un colpo di fulmine, un’avventura passionale! Oggi le sorprese non mancano e siete pregati di non lasciarle scappare.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: VOGLIA DI PRENDERVELA COMODA

TORO: IL VALORE DEGLI AFFETTI

CANCRO: UNA SOLUZIONE DEFINITIVA

LEONE: DESIDERIO DI EVASIONE

VERGINE: CIRCOLA UN PO’ DI CONFUSIONE

SCORPIONE: DATEVI DA FARE!

SAGITTARIO: ATMOSFERA CONVIVIALE

CAPRICORNO: NON DOVETE REPRIMERE LE EMOZIONI

PESCI: L’ATMOSFERA PROFUMA D’AMORE