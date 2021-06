Oroscopo domani 14 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): guardare in faccia la realtà



Oroscopo domani Gemelli lunedì 14 giugno 2021

E’ un lunedì in cui potrebbe circolare un senso di insoddisfazione, di delusione. Il motivo? E’ probabile che abbiate fatto mentalmente dei progetti, dei piani ma la realtà non corrisponde alle vostre aspettative. Sia chiaro, sognare non è una cosa negativa ma al contempo è bene guardare in faccia la realtà anche per mettervi al riparo da problemi e delusioni.

Prima di impegnarvi in qualcosa o con qualcuno, cercate di capire bene con chi o cosa avete a che fare, esaminate le proposte con attenzione. In questo momento dovete diffidare in particolare da progetti che richiedono un impegno finanziario e che sono troppo belli per essere veri. E in effetti non lo sarebbero.

Oroscopo domani Gemelli di oggi lunedì 14 giugno: amore

In coppia: l’atmosfera è serena, mostrate apertamente i vostri sentimenti. Sapete bene come mantenere la felicità nella relazione.

Soli: una chiacchierata dolce e carezzevole potrebbe dare il via a una bella storia d’amore.

Oroscopo domani 14 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): mettere il lavoro tra parentesi

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 14 giugno: umore

Evitate di forzare delle porte che sono già abbondantemente aperte. In seguito vi renderete conto che mettervi dei limiti è stato positivo. Il desiderio di una maggiore libertà dagli obblighi e dalle responsabilità potrebbe inoltre scontrarsi con un maggiore impegno che richiede la vita familiare, le persone care.

Al contempo se avvertite il bisogno di mettere il lavoro tra parentesi, cercate un’attività che vi ricarichi di energie. Ad esempio una lunga passeggiata, momenti di relax dedicati solo a voi nel vostro posto preferito. Non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 14 giugno: amore

In coppia: complicità, bel dialogo sono nel menu della giornata: approfittatene per riscaldare il cuore della persona amata!

Soli: voglia di farvi notare, di conquistare, di amare ed essere amati… ma avete bisogno di capire motivazioni e intenzioni.

Oroscopo domani 14 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): notizie incoraggianti

Oroscopo domani Acquario di lunedì 14 giugno: umore

E’ un lunedì in cui potrebbero arrivare belle notizie, molto incoraggianti. Stringerete delle relazioni positive con avranno un impatto positivo sul lavoro e sugli affari. Evitate tuttavia di essere impazienti: date tempo al tempo e tutto si sistemerà naturalmente, in piena serenità ma soprattutto come da voi desiderato. L’importante è che non perdiate di vista l’obbiettivo da raggiungere.

Sul fronte delle finanze oggi siete particolarmente intuitivi e non è escluso che qualcosa che leggerete o sentirete vi permetterà di prendere delle decisioni importanti.

Oroscopo domani Acquario di lunedì 14 giugno: amore

In coppia: amore e passione: è un mix che vi darà la rassicurazione affettiva che tanto desiderate.

Soli: in vena di dichiarazioni folli d’amore: prima di agire e dire cose definitive, riflettete.

