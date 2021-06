Oroscopo domani 15 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): molto esigenti con la dolce metà



Oroscopo domani Gemelli martedì 15 giugno 2021

Se vi trovate alle prese con delle questioni importanti, è il momento giusto per prendere delle decisioni che cambieranno in modo dinamico e positivo la vostra vita. Non è escluso, certo, che forse dovrete mollare alcune situazioni ma il pensiero che farete spazio a nuove e splendide possibilità vi spronerà ad andare avanti.

Non dovete, tuttavia, avere fretta: con Mercurio retrogrado nel vostro segno prendete le cose con calma, spianare eventuali ostacoli che dovessero esserci sulla vostra strada.

Oroscopo domani Gemelli di oggi martedì 15 giugno: amore

In coppia: particolarmente esigenti con il partner, vorreste che fosse perfetto. Ma voi lo siete?

Soli: alla ricerca della perla rara ma attenzione a essere troppo idealisti! Cercate di capire il valore degli altri.

Oroscopo domani 15 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): aiuti da persone del passato

Oroscopo domani Bilancia di martedì 15 giugno: umore

Un compito potrebbe essere pesante richiederà molto impegno e molto lavoro. Ma sarete entusiasti del risultati, dunque ne varrà la pena. Svolgendolo al meglio di quanto è nelle vostre possibilità trarrete grandi soddisfazioni. E vi sarà ancor più utile pensare fuori dagli schemi anziché seguire i soliti percorsi mentali.

Al contempo, alcune persone del passato potrebbero tornare a bussare alla vostra porta ed essere di notevole supporto per la vostra crescita professionale!

Oroscopo domani Bilancia di martedì 15 giugno: amore

In coppia: se avete intenzione di fare una critica al partner, non esitate: non avrete reazioni spiacevoli e sistemerete una situazione complessa.

Soli: negli affari di cuore c’è qualche bella sorpresa: un incontro inciderà positivamente sulla vita affettiva.

Oroscopo domani 15 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): solidi sostegni

Oroscopo domani Acquario di martedì 15 giugno: umore

Alcune situazioni potrebbero essere bloccate ma una persona, attraverso saggi consigli, potrebbe darvi un’’illuminazione per risolvere. E’ nel vostro interesse seguire ciò che dirà. In generale tenete presente che Mercurio in Gemelli vi permette di trovare dei solidi sostegni su cui fare affidamento in qualsiasi circostanza e che per quanto riguarda la realizzazione dei progetti il tempo è un vostro alleato.

Non arrivate, dunque, a conclusioni negative. Date prova di pazienza e tutto andrà bene.

Oroscopo domani Acquario di martedì 15 giugno: amore

In coppia: particolarmente attenti nei confronti del partner che ricambierà con grande dolcezza.

Soli: meno pessimisti, oggi ritroverete la motivazione a stringere nuove conoscenze e incontrare l’amore!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: PRENDERE CURA DI VOI STESSI

TORO: UNA CONVERSAZIONE RIEMPIE IL CUORE DI SPERANZA

CANCRO: CHI VI CIRCONDA MANCA DI CHIAREZZA

LEONE: VINCERE UNA SFIDA

VERGINE: VALORIZZARE CIO’ CHE FATE

SCORPIONE: EVITARE CONFLITTI INUTILI

SAGITTARIO: UN’OPPORTUNITA’ RICHIEDE CORAGGIO

CAPRICORNO: LE FINANZE AL CENTRO DELLA SCENA

PESCI: PRENDERE INIZIATIVE CONCRETE