Oroscopo domani Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 15 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 15 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 15 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): confusione e ritardi



Oroscopo domani Gemelli giovedì 15 luglio 2021

Seppure positivo, l’aspetto Sole-Nettuno potrebbe comportare confusione e ritardi. Sarà difficile, per voi, prendere degli impegni precisi, capire bene come muovervi. La cosa migliore è quella di iniziare dal compito più urgente e quando avete terminato passare a quello successivo.

Tra l’altro, con la dissonanza Sole-Plutone indica proprio che conviene risolvere le questioni urgenti. Infine, se possedete talento creativo o artistico, o lavorate in questi settori, cercate di sfruttarlo al massimo: potreste realizzare un progetto che metterà in luce il vostro nome.

Oroscopo domani Gemelli di oggi giovedì 15 luglio: amore

In coppia: Venere e Marte in Leone introducono nella relazione passione e romanticismo a tutto campo.

Soli: volete l’amore a tutti i costi, d’accordo, ma occhio a lanciarvi in una storia complicata.

Oroscopo domani 15 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): la vostra parte di responsabilità

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 15 luglio: umore

Se in una relazione di lavoro o personale, siete consapevoli di un problema o vi è difficile stabilire un dialogo, con la Luna nel vostro segno in dissonanza con Mercurio, è il momento di prendere in considerazione la vostra parte di responsabilità.

Potrebbe sembrare che la situazione attuale sia dovuta in gran parte per colpa dell’altro/a ma sicuramente ci sono degli aspetti che vi riguardano. Poiché è facile incolpare gli altri, dovrete essere molto sinceri con voi stessi e ciò fare la differenza.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 15 luglio: amore

In coppia: il partner sembra non capirvi: se volete far passare un messaggio aspettate domani.

Soli: mollate l’atteggiamento esigente e selettivo, la tendenza a giudicare dalle apparenze. Un incontro, infatti, potrebbe portare a una storia stabile.

Oroscopo domani 14 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): affrontare una situazione

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 14 luglio: umore

Lavoro o vita personale, di fronte a un problema o a una situazione complicata la cosa più semplice potrebbe sembrare di adottare la posizione del struzzo e mettere la testa sotto la sabbia. Ma decidendo di guardare dall’altra parte, le cose non svaniranno come per magia.

Il Sole è in buon aspetto con Nettuno ma al contempo in dissonanza con Plutone: il che indica che non c’è una via d’uscita. Ma voi siete in grado di affrontare la situazione e non solo, la risolverete al meglio!

Oroscopo domani Acquario di giovedì 15 luglio: amore

In coppia: il partner vorrebbe vedervi più coinvolti e motivati? E’ possibile: siate più comprensivi e andrà tutto bene.

Soli: una persona vi affascina? Perché non tentare di fare vostro il suo cuore? Vivete l’attimo.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: OCCHIO AI COMMENTI SARCASTICI

TORO: IL LAVORO VI SODDISFA?

CANCRO: PENSARE FUORI DAGLI SCHEMI

LEONE: GESTIRE UN PROBLEMA

VERGINE: UNA SITUAZIONE VI DESTABILIZZA

SCORPIONE:ALLONTANARVI DA TUTTO

SAGITTARIO: DUBBI RIGUARDO UNA PERSONA

CAPRICORNO: UN PROBLEMA CON UN FAMILIARE

PESCI: SOGNI E SPERANZE