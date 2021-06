Oroscopo domani 16 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): la lingua è biforcuta



Oroscopo domani Gemelli mercoledì 16 giugno 2021

Con la Luna in Vergine, voi che solitamente non siete permalosi oggi chi vi circonda dovrà stare attento a non dire parole che riterrete di traverso: la vostra lingua sarà biforcuta e ve ne infischierete di ciò che penserà il diretto interessato. Fate invece appello al gemello tranquillo che vi invita a placare le energie nel comfort della casa, con gli amici cari e i familiari.

Tenete infine presente che sul piano pratico potreste essere parecchio distratti e perdere slancio. Provare a darvi una scadenza sarà d’aiuto a portare a termine ciò che dovete svolgere.

Oroscopo domani Gemelli di oggi mercoledì 16 giugno: amore

In coppia: rallentate il ritmo poiché a fine giornata finireste con sentirvi esausti e impazienti. Il che non gioverebbe alla relazione.

Soli: voglia di incontri e di conquiste ma evitate di fare troppo ovvero esporvi inutilmente.

Oroscopo domani 16 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): in cerca di tranquillità

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 16 giugno: umore

La Luna in Vergine sosta alle spalle del vostro segno: potreste avere dunque voglia di rimanere dietro le quinte, di stare un po’ da soli e in santa pace. Cercate di assecondare questo stato d’animo in cerca di tranquillità e di non voler essere super produttivi a tutti i costi!

Ritagliare del tempo solo per voi rappresenterà anche un’opportunità per riflettere sulla vostra vita, su eventuali problemi con cui attualmente siete alle prese e vedere le cose da una prospettiva diversa.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 16 giugno: amore

In coppia: vi porrete troppe domande e sarete puntigliosi su piccole cose. A furia di mettere i puntini sulle i e criticare, il partner potrebbe averne abbastanza.

Soli: negli affari di cuore non è una giornata super. La cosa migliore è rimandare la conquista.

Oroscopo domani 16 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): evitare il pensiero negativo

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 16 giugno: umore

Rimuginare, riflettere eccessivamente su questioni – anche del passato – è inutile. Oggi dovete fare del vostro meglio per evitare il pensiero negativo. Esaminare ripetutamente gli stessi problemi non li risolverebbe a meno che non li affronterete in modo diverso e apporterete, così come chiedono i pianeti, delle modifiche.

Su un altro piano: la presenza di Marte in Leone, potrebbe far arrivare un’offerta o una proposta da accettare velocemente e la cosa potrebbe infastidirvi. Tenete presente che in seguito capirete di aver fatto un buon affare.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 16 giugno: amore

In coppia: desiderate più gesti teneri e affettuosi dal partner, una maggiore intensità ma oggi forse non l’otterrete. Dovrete adattarvi…

Soli: ottima giornata per prendere cura della vostra immagine, del look. Aumenterete le possibilità di conquistare la persona che vi attrae!

