Oroscopo domani Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 16 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 16 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 16 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): contano anche i piccoli passi



Oroscopo domani Gemelli venerdì 16 luglio 2021

E’ un venerdì in cui dovete ricordare che i sensi di colpa rappresentano una perdita di tempo ed energie. Meglio impegnarvi a fare dei cambiamenti da cui trarrete vantaggio. Non vedrete immediatamente i progressi ma tenete presente che contano anche i piccoli passi.

E’ un’ottima giornata per entrare in contatto con chi avete un rapporto di profondo affetto, di amicizia: sarà più facile parlare di questioni difficili e rimettere al loro posto le tessere del puzzle.

Oroscopo domani Gemelli di oggi venerdì 16 luglio: amore

In coppia: l’atmosfera è un po’ tesa e per oggi cercate di evitare argomenti che sono motivo di discussione.

Soli: voglia di mettere uno stop alla solitudine ma la situazione al momento ristagna. Pazientate.

Oroscopo domani 16 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): esaminare i pro e i contro

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 16 luglio: umore

Per non ferire i sentimenti di una persona, la cosa più facile vi sembrerà quella di dire una piccola bugia. Ma non è detto sia davvero d’aiuto. Anzi, potrebbe proprio non essere così. I passaggi odierni al vostro segno consigliano di essere sinceri e parlare con gentilezza renderà tutto ancora più facile.

E’ solo così che sarete realmente d’aiuto. Nel lavoro, è il momento di valutare i vostri piani e studiare nuove strategie, esaminare i pro e i contro della vostra attività.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 16 luglio: amore

In coppia: cercate l’armonia, siete pronti al compromesso ma a che prezzo? Affrontate la paura che avete riguardo al conflitto.

Soli: la sensazione odierna è di solitudine, di limiti che non riuscite ad abbattere. Siate gentili con voi stessi.

Oroscopo domani 16 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): notizie positive

Oroscopo domani Acquario di venerdì 16 luglio: umore

Se avete la sensazione, e probabilmente è fondata, che le situazioni procedano al rallentatore, non si muova nulla, i pianeti vi rassicurano. Riceverete delle notizie via messaggio, una mail o una telefonata che rappresenteranno con una conferma positiva su ciò che avete a cuore.

Riuscirete a ottenere quanto desiderate. Dovete solo armarvi di un ultimo pizzico di pazienza. Su un altro piano: l’odierna Luna in Bilancia attiva la vostra capacità di appianare eventuali tensioni o scontri con chi vi circonda.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 16 luglio: amore

In coppia: potreste sentirvi trascurati dal partner. Ma potrebbe essere solo una vostra sensazione infondata.

Soli: pensate ai vostri progetti, al vostro benessere e l’amore oggi non è davvero una priorità.

