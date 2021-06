Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 17 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): un momento di riflessione



Oroscopo domani Gemelli giovedì 17 giugno 2021

Avete intenzione di velocizzare alcune situazioni? Potreste avere la sensazione che alcune cose rallentino in modo impressionante e più cercate di prendere delle scorciatoie, più tutto diventa complicato. Sfruttate questa lentezza a vostro vantaggio, adattatevi al ritmo poiché potreste avere nuove idee che miglioreranno il risultato finale.

Ma non solo, prima che Mercurio nel vostro segno il 22 riprenda il moto diretto, utilizzate queste giornate come un momento di riflessione. Dove vi vedete in futuro? Le risposte vi faranno da guida su cosa fare successivamente.

Oroscopo domani Gemelli di oggi giovedì 17 giugno: amore

In coppia: un po’ agitati, nervosi il che non è d’aiuto a mantenere l’intesa. Allora, evitate argomenti spinosi ed eviterete liti.

Soli: accettate gli inviti, uscite: gli astri favoriscono i contatti! Un incontro potrebbe rivelarsi importante.

Oroscopo domani 17 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): fare la scelta giusta

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 17 giugno: umore

In questo momento è fondamentale ampliare i vostri orizzonti. I pianeti vi spingono, ad esempio, a riprendere gli studi, continuare la formazione professionale o apprendere nuove abilità e competenze. E vale la pena di farlo, poiché avrà un impatto positivo sulla crescita personale e non ultimo sul lavoro.

Tuttavia è essenziale riflettere, scegliere bene e cogliere l’opportunità giusta così da non perdere del tempo, energie e denaro.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 17 giugno: amore

In coppia: la Luna placa le acque – nel caso fossero agitate – e tinge la relazione di romanticismo e intimità.

Soli: Fascino, grande potere di seduzione e voglia di incontrare l’amore! Potrebbe essere la giornata giusta.

Oroscopo domani 17 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): dubbi e incertezze

Oroscopo domani Acquario di giovedì 17 giugno: umore

La dissonanza Luna-Nettuno punta i riflettori sul vostro settore delle finanze. Una questione di denaro potrebbe scatenare dubbi e incertezze, sarete spinti a ipotizzare gli scenari peggiori. Vi chiederete se avete commesso un errore nei conti a vostro svantaggio oppure, poiché non avete notizie su una determinata situazione riguardante i soldi, pensare che vi abbiano fatto una promessa campata in aria.

Per il momento pazientate: le cose saranno chiare e riprenderanno velocità il 22 giugno, quando Mercurio in Gemelli tornerà in moto diretto.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 17 giugno: amore

In coppia: le emozioni sono confuse e rischiate di partire in quarta, reagire in modo poco gentile. Prima di parlare, contate fino a mille!

Soli: gli aspetti astrali odierni non impediscono gli incontri ma non è detto siano positivi. Vedete voi…

