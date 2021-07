Oroscopo domani Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 17 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 17 luglio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 17 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): il denaro al centro della scena



Oroscopo domani Gemelli sabato 17 luglio 2021

Avete sviluppato un’idea che vi sembra ottima e ora vorreste concretizzarla. Quando, nei prossimi giorni, il Sole entrerà in Leone sarete pronti a promuoverla, a parlarne con altre persone e chiedere una mano. In ogni caso, prima di lasciarvi travolgere dall’entusiasmo e impegnarvi, chiedetevi se avete abbastanza denaro, calcolate i costi.

Con l’odierna dissonanza Sole-Plutone le questioni finanziarie sono al centro della scena: non firmate nulla, rimandate decisioni importanti a un momento successivo.

Oroscopo domani Gemelli di oggi sabato 17 luglio: amore

In coppia: il partner potrebbe aver preso una decisione senza chiedere il vostro parere. Penserete di contare poco e i nervi salteranno.

Soli: siate voi stessi, se una persona vi piace e vi corteggia evitate di fingere indifferenza.

Oroscopo domani 17 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): mantenere la calma

Oroscopo domani Bilancia di sabato 17 luglio: umore

La tendenza del vostro segno è quella di mantenere la pace anche quando sarebbe meglio dire ciò che pensate. Oggi, con la dissonanza Sole-Plutone, potrebbero esplodere delle tensioni riguardanti l’equilibrio tra lavoro e famiglia..

Potreste sentire che la vita personale vi allontana dal lavoro o viceversa oppure notare che il boss si aspetta da voi più di quanto avete già dato e dà il via a delle lamentele. Fate del vostro meglio per mantenere la calma, in seguito avrete modo di confutare.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 17 luglio: amore

In coppia: la grande complicità con il partner riscalderà il vostro cuore. Non ponetevi domande e vivete il presente.

Soli: una nuova conquista in programma ma senza impegno. Trascorrerete comunque bei momenti.

Oroscopo domani 17 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): qualcuno vi ostacola

Oroscopo domani Acquario di sabato 17 luglio: umore

Con la dissonanza odierna Sole-Plutone, un collega, un concorrente potrebbe essere pronto a mettervi i bastoni tra le ruote, impedire il vostro progresso. Ma la presenza della Luna in Bilancia anziché entrare in rotta di collisione vi spinge a rimanere fuori dalle discussioni. Rifiutate infatti l’idea di qualsiasi conversazione aggressiva. Ed è un atteggiamento saggio.

Troverete un altro modo per imporvi, per mettere fuori gioco abilmente chi cerca di frenare la vostra ascesa.

Oroscopo domani Acquario di sabato 17 luglio: amore

In coppia: il partner ha bisogno di essere rassicurato sui vostri sentimenti. Allora, non esitate a dichiarare il vostro amore.

Soli: con una persona che vi corteggia oggi sarete più disponibili, pronti ad approfondire la conoscenza.

