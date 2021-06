Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 18 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): una conversazione importante



Oroscopo domani Gemelli venerdì 18 giugno 2021

Con i passaggi odierni potreste essere nervosi e avere zero voglia di interagire con il mondo circostante. Tuttavia, sarà inevitabile una conversazione importante: a un certo punto dovrete parlare di un progetto o di una decisione o, ancora, chiedere un consiglio.

Anche se vorreste trascorrere una giornata tranquilla, ed è comprensibile dato lo stato d’animo, facendo un piccolo sforzo per sentire le opinioni di chi vi circonda, vedrete che le cose marceranno per il verso giusto, vi sarà possibile fare dei progressi.

Oroscopo domani Gemelli di oggi venerdì 18 giugno: amore

In coppia: le energie sono tante ma oggi potreste dar prova di un’insolita ostinazione.

Soli: se giudicate solo le apparenze, rischiate di farvi scappare una bella persona.

Oroscopo domani 18 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): siete in grado di imporvi

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 18 giugno: umore

Potreste aver voglia di concretizzare un’idea e nei prossimi due giorni, una potente fase lunare vi aiuterà a decidere se ne vale o meno la pena. Sarebbe un saggio investimento di tempo ed energie riguardo al futuro? Se la risposta è sì, fate del vostro meglio per realizzare ciò che avete in mente.

Nel corso della mattinata, la Luna entrerà nel vostro segno e sarà in buon aspetto con Marte: sarete in grado di imporvi o imporre uno dei vostri progetti. Metterete sotto pressione chi vi circonda e fate bene poiché è così che progredirete!

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 18 giugno: amore

In coppia: con il partner è una bella giornata! Dovete solo fare attenzione a non intestardirvi su cose di poco conto.

Soli: è possibile che idealizziate un po’ troppo l’amore ma oggi vi lancerete senza se e ma.

Oroscopo domani 18 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): riaccendere l’entusiasmo

Oroscopo domani Acquario di venerdì 18 giugno: umore

Con i passaggi odierni c’è la possibilità che un piccolo ostacolo o una critica oppure un po’ di scoraggiamento rallentino le situazioni. Tenete presente che sono temporanei e inoltre d’aiuto a scovare eventuali difetti ed eliminarli. Tuttavia, sebbene la correzione di alcuni errori e sviste potrebbe essere importante, alcuni problemi si risolveranno comunque da soli.

Per ora, dunque, la cosa migliore è non forzare nulla. Uscite, distraetevi, fate qualcosa che riaccenda il vostro entusiasmo, vi permetta di vedere le cose in una prospettiva diversa.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 18 giugno: amore

In coppia: cercate di pensare positivo! Oggi siete un po’ scoraggiati e il partner vorrebbe vedervi sorridere.

Soli: non avete intenzione di conquistare ma se soltanto voleste potreste fare vostro un cuore!

