Oroscopo domani Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 18 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 18 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 18 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): trovare un compromesso



Oroscopo domani Gemelli domenica 18 luglio 2021

La dissonanza Sole-Plutone annuncia un conflitto interiore, vi chiederete se valga o meno la pena di affrontare una persona oppure prendere le distanze. Se avete intenzione di inasprire la situazione, allora andate avanti.

Tenete presente, tuttavia che mantenendo un profilo basso ed evitando di parlare di argomenti spinosi, nel giro di un giorno sarete in grado di avere una conversazione pacata. Senza eccessiva tensione c’è la possibilità di trovare un compromesso.

Oroscopo domani Gemelli di oggi domenica 18 luglio: amore

In coppia: sapete come fare per dissuadere il partner ma nel caso non abbiate le stesse esigenze dovrete trovare un compromesso.

Soli: socializzate, piacete, flirtate ma avete veramente voglia di una storia seria? Se continuate a pensare al passato non cambierà nulla.

Oroscopo domani 18 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): le parole sincere di una persona

Oroscopo domani Bilancia di domenica 18 luglio: umore

Riguardo a una vostra questione personale, una persona potrebbe dire parole rassicuranti e consolatorie, mentre un’altra sarà più diretta e andare al sodo. E’ evidente che vi farà più piacere la dimostrazione di empatia, tuttavia potrebbe non spingervi all’azione.

Può essere emotivamente difficile ascoltare le parole sincere della persona, sul momento sentirvi un po’ destabilizzanti ma avranno il potere di spronarvi, dare quella forza di cui avete bisogno per andare avanti.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 18 luglio: amore

In coppia: una critica del partner non deve diventare un dramma. Ricordate che nessuno è perfetto, nemmeno lui/lei.

Soli: continuando a fare paragoni tra chi vi corteggia e un/a ex non concluderete nulla. Dite a voi stessi che sono sicuramente migliori!

Oroscopo domani 18 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una lista delle priorità

Oroscopo domani Acquario di domenica 18 luglio: umore

Probabilmente non c’è la necessità di mettervi eccessivamente sotto pressione eppure per realizzare quanto avete in mente, spingerete l’acceleratore a più riprese sprecando inutilmente le energie. La dissonanza Sole-Plutone sarà d’aiuto a capire che dovete cambiare atteggiamento.

Sicuramente c’è un modo più semplice, meno stressante e facendo un passo indietro, potreste individuarlo. Fare una lista delle priorità vi metterà in grado di mollare quelle attività che rappresentano solo una gran perdita di tempo.

Oroscopo domani Acquario di domenica 18 luglio: amore

In coppia: la Luna in Scorpione vi rende brontoloni/e, atteggiamento che farà innervosire il partner. Parlate poco, evitate discussioni.

Soli: con i passaggi odierni potreste lanciarvi in un flirt passionale ma pericoloso. Valutate se il gioco vale la candela.

