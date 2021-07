Oroscopo domani Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 19 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 19 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 19 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): esplorare nuovi percorsi



Oroscopo domani Gemelli lunedì 19 luglio 2021

Il vostro segno ha sempre milioni di idee, a volte anche troppe, ma oggi dovete organizzarle e fare una selezione. In due parole, essere più costruttivi. Tenete a mente questo concetto: sognare un cambiamento è una perdita di tempo.

Dare il via concretamente a un cambiamento rappresenterà un progresso. Se, ad esempio, desiderate trovare un lavoro retribuito meglio o un secondo lavoro per arrotondare le entrate, rimboccate le maniche ed esplorate nuovi percorsi.

Oroscopo domani Gemelli di oggi lunedì 19 luglio: amore

In coppia: qualche confronto acceso con il partner ma chiarirete e farete pace tra le lenzuola…

Soli: giornata di incontri e conquiste. Grazie al fatto che prendete le situazioni con più leggerezza.

Oroscopo domani 19 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): esaminare le finanze

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 19 luglio: umore

Con l’aspetto tra la Luna e Nettuno è possibile che una persona possa rimangiarsi una promessa o deludervi per un altro motivo. È utile dunque essere pronti ma soprattutto avere un atteggiamento elastico poiché le cose potrebbero cambiare all’improvviso.

Con la Luna in Scorpione in dissonanza con altri pianeti è possibile, inoltre, che le finanze possano essere motivo di agitazione. Le esaminerete nel dettaglio, con estrema attenzione e capirete dov’è che dovrete riportare equilibrio.

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 19 luglio: amore

In coppia: il partner potrebbe chiudersi a riccio, avere difficoltà a esprimere le emozioni. Esprimete comunque il vostro amore. Toccherete una corda sensibile.

Soli: farete tabula rasa di alcune relazioni futili. Avete bisogno di un cambiamento, di un vero cambiamento.

Oroscopo domani 19 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): non dovete fermarvi

Oroscopo domani Acquario di lunedì 19 luglio: umore

E’ un lunedì in cui per realizzare ciò che avete a cuore, potete premere l’acceleratore. Ora non dovete fermarvi poiché la Luna in Scorpione vi permette di canalizzare una gran quantità di energie nelle vostre ambizioni.

Al contempo, la Luna forma delle dissonanze con Venere e Marte e gli aspetti mettono in evidenza dei problemi irrisolti all’interno di alcune relazioni di lavoro o personali che vanno sistemati, con tatto e gentilezza, in modo definitivo.

Oroscopo domani Acquario di lunedì 19 luglio: amore

In coppia: i sentimenti sono presenti ma evitate di voler tenere sotto controllo la situazione. E’ solo fonte di stress e contrarietà.

Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi in una storia ed è molto probabile che duri nel tempo.

