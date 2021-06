Oroscopo domani 2 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): il valore dei piaceri semplici



Oroscopo domani Gemelli mercoledì 2 giugno 2021

Recentemente potreste esservi lanciati in parecchie spese o forse siete stati obbligati dalle circostanze, rimane il fatto che è stato difficile far quadrare i conti. Ma da oggi la presenza di Venere in Cancro, fino al 27 giugno, annuncia che arriveranno nuove opportunità mirate ad aumentare le entrate e al contempo saranno utili a mettere in mostra il vostro talento.

Nel corso del transito darete valore ai piaceri più semplici della vita, alla sicurezza, al comfort e ciò vi darà modo di migliorare i legami con le persone care.

Oroscopo domani Gemelli di oggi mercoledì 2 giugno: amore

In coppia: Venere accentua il bisogno di tenerezza, di attenzioni e il partner vi darà continue prove d’amore.

Soli: accettate un invito: può essere che in questa occasione incontrerete una persona interessante.

Oroscopo domani 2 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una crescita professionale

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 2 giugno: umore

Venere in Cancro fino al 27 giugno sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: il transito vi permette di ottenere la massima visibilità nel lavoro, nella reputazione, può far arrivare una crescita professionale, fortuna e prosperità.

Più in generale avrete piacere a svolgere gli impegni e le responsabilità. Il buon aspetto che forma con Giove in Pesci – quest’ultimo nel vostro settore del lavoro – avrà un impatto positivo nella vita professionale, cambierà in meglio, potreste ad esempio essere assunti in un’azienda importante.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 2 giugno: amore

In coppia: un programma a sorpresa del partner introdurrà una nota piccantina nella relazione!

Soli: potreste aver voglia di rivedere un/a ex ma forse fareste meglio a guardarvi intorno…

Oroscopo domani 2 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): le finanze tornano a sorridere

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 1 giugno: umore

Venere in Cancro, fino al 27 giugno sosterà nel vostro settore del lavoro e al riguardo potrebbe far arrivare delle opportunità positive. E’ il momento ideale per chiedere ad esempio una promozione oppure, se cercate un impiego finalmente trovarlo. Ma il pianeta simboleggia anche il denaro: potrebbe dunque entrare una somma, qualcosa che vi devono per un lavoro svolto o perché avete definito un affare.

Il buon aspetto tra Venere e Giove in Pesci – quest’ultimo nel vostro settore del denaro – ha un impatto positivo sulle vostre finanze che, con vostra grande soddisfazione, torneranno a sorridere, avrete più entrate.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 2 giugno: amore

In coppia: impegnerete parecchie energie nella relazione, avrete voglia di vivere bei momenti, di rafforzare la complicità.

Soli: con Venere in Cancro, è nel lavoro che potrebbe esserci un incontro interessante: una persona lancerà chiari segnali.

