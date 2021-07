Oroscopo domani 2 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): mettervi nei panni degli altri



Oroscopo domani Gemelli venerdì 2 luglio 2021

Nel caso doveste avere un chiarimento o una discussioni, prima di parlare, riflettete: avrete modo di esprimervi in modo corretto. La cosa più semplice sarebbe quella di dire la prima cosa che vi viene in mente ma potreste decisamente spiazzare chi avrete di fronte.

La diplomazia e la capacità di mettervi nei panni degli altri vi permetteranno di risolvere la situazione nel miglior modo possibile. Proverete sollievo voi e la persona coinvolta.

Oroscopo domani Gemelli di oggi venerdì 2 luglio: amore

In coppia: complicità, tenerezza, vi capirete con un solo sguardo. Fate un’uscita a due, da innamorati…

Soli: giornata favorevole agli incontri ma in ogni caso, gli astri vi consigliano in ogni caso un po’ di prudenza.

Oroscopo domani 2 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): la soluzione a un problema

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 2 luglio: umore

Le vibrazioni planetarie possono essere una sorta di balsamo che placa le emozioni, saranno d’aiuto a risolvere un problema, a trovare una soluzione definitiva. Non è escluso che in questo frangente una persona si comporti in modo alquanto strano ma anziché perdere le staffe, prendete in considerazione la possibilità che si senta sotto pressione e non essere esattamente in sé.

Un atteggiamento comprensivo vi permetterà di risolvere la questione e andare oltre.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 2 luglio: amore

In coppia: potrete mantenere l’armonia a patto che non reagirete in modo esagerato al minimo disaccordo.

Soli: è suonata l’ora di un incontro importante, una persona corrisponderà alle vostre aspettative!

Oroscopo domani 2 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): otterrete ciò che volete

Oroscopo domani Acquario di venerdì 2 luglio: umore

Mercurio in Gemelli annuncia che potrete facilmente ottenere ciò che avete in mente e che, forse, aspettate da tempo. E’ un momento positivo per progredire con determinazione e ottenere gratificazioni. Lanciarvi in nuovi progetti farà bene al cuore e alla mente! Più sarete in movimento, meno rimuginerete e tanto più andrete a braccetto con il buonumore.

Tuttavia, in questo momento per evitare di prendere qualche chilo di troppo dovreste fare un piccolo sforzo sul piano alimentare e seguire una dieta sana.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 2 luglio: amore

In coppia: qualche turbolenza ma saprete cosa fare per vivere una giornata piena d’amore e desiderio.

Soli: potrebbe scattare un’attrazione ma sarà passeggera. Non risolverà dunque il vostro bisogno di avere una relazione stabile.

