Oroscopo domani Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 20 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 20 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 20 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): il coraggio è ripagato



Oroscopo domani Gemelli martedì 20 luglio 2021

Siete sempre pronti a mettere in discussione il vostro stile di vita ma se non troverete il modo di stabilizzarvi, amici o familiari potrebbero rimproverarvi di essere agitati, inquieti e non sapere mai cosa volete veramente. In ogni caso è pur vero che se di recente avete tentato l’avventura, il coraggio sarà ripagato e sarete spinti ad andare avanti. Avete le carte in regola per concretizzare le vostre idee originali e i progetti ambiziosi.

Oroscopo domani Gemelli di oggi martedì 20 luglio: amore

In coppia: la vita a due è dinamica e soddisfa entrambi pienamente. La Luna tuttavia potrebbe spingervi a pensare che vi manchi qualcosa e l’umore non sarà al top.

Soli: un flirt senza impegno per oggi andrà bene all’umore del momento. Avete voglia di tenerezza ma non di storie serie…

Oroscopo domani 20 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): simpatia e buonumore

Oroscopo domani Bilancia di martedì 20 luglio: umore

La Luna in Sagittario vi regala buonumore, sarete simpatici e farete ridere chi vi circonda, cosa che sarà molto apprezzata. Tenete presente che nel momento in cui avrete bisogno di supporto, oggi arriverà in un nanosecondo e scalderà il vostro cuore. Una persona in particolare, potrebbe sorprendervi con un gesto amichevole. Ma voi stessi, comunque, sarete incredibilmente aperti e generosi. Se, infine, volete trovare un nuovo posto di lavoro o ottenere una promozione puntate su un mix di talento, di competenza e la capacità di comunicare: le porte si apriranno nel giro di un attimo.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 20 luglio: amore

In coppia: bella giornata, al partner piacerà che prenderete delle decisioni, siate voi a tenere lo scettro!

Soli: se di recente avete fatto un incontro online, la relazione potrebbe prendere una piega più seria.

Oroscopo domani 2o luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): dotati di una marcia in più

Oroscopo domani Acquario di martedì 2o luglio: umore

Risolvere i problemi personali o lavorativi, oggi è il vostro forte. Con il transito Mercurio-Urano individuerete delle alternative e penserete fuori dagli schemi: avete una marcia in più che va sfruttata al massimo.

La presenza della Luna in Sagittario, inoltre, vi regala eccellenti energie, potrete sbarazzarvi definitivamente di alcune preoccupazioni, a eliminare alcuni ostacoli presenti sul vostro cammino. In generale è un ottimo momento per concretizzare, portare a termine qualcosa di importante a cui avete dato il via insieme ad altre persone.

Oroscopo domani Acquario di martedì 20 luglio: amore

In coppia: qualcosa di inaspettato potrebbe rendere piacevolmente speziata la giornata. Lasciatevi andare, non ve ne pentirete.

Soli: il destino ha deciso un incontro inatteso, proprio nel momento in cui non ci speravate più. Ricomincerete a credere in una vera storia d’amore.

