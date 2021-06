Oroscopo domani 21 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): risanare le finanze



Oroscopo domani Gemelli lunedì 21 giugno 2021

Il Sole esce dal vostro segno ed entra in Cancro: fino al 22 luglio sosterà nel vostro settore del reddito, del comfort, dei beni personali e dall’autostima. E’ il periodo ideale per concentrare i vostri sforzi per risanare le finanze – soprattutto se ultimamente avete avuto parecchie spese extra – e sfruttare al meglio, più in generale, il vostro talento.

Cercate di capire dov’è che vi siete sottovalutati: una volta identificato inizierete a espandervi positivamente anche per quanto riguarda i guadagni!

Oroscopo domani Gemelli di oggi lunedì 21 giugno: amore

In coppia: grande bisogno di dolcezza! Se darete prova di tenerezza il partner sicuramente saprà come rendervi felici.

Soli: con i passaggi odierni rischiate di idealizzare una persona e in seguito rimanere delusi.

Oroscopo domani 21 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): al massimo della visibilità

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 21 giugno: umore

Le questioni professionali, la carriera, la reputazione e le responsabilità con il Sole in Cancro, fino al 22 luglio, saranno al centro della scena. Sarete particolarmente concentrati sugli obbiettivi, sulle vostre prestazioni, le realizzazioni e la motivazione per raggiungere il successo sarà al top.

In questo periodo dovete mettervi sotto i riflettori ed è ciò per cui avete lavorato duramente: sarete al massimo della visibilità e può essere un positivo momento di crescita nel settore professionale.

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 21 giugno: amore

In coppia: l’atmosfera potrebbe essere pesantuccia ma farete in modo che il partner non si senta trascurato/a.

Soli: per oggi vi piacerà sperimentare il fascino, tanto per gratificare il vostro ego. Il che fa sempre bene.

Oroscopo domani 21 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): torna l’ottimismo

Oroscopo domani Acquario di lunedì 21 giugno: umore

Il Sole in Cancro fino al 22 luglio avrà un impatto sul quotidiano, la salute e il lavoro. Orari, metodi, routine e organizzazione ora assumono maggiore importanza e sarà un ottimo momento per prendervi cura dei dettagli affinché la vostra vita proceda senza intoppi.

I ritardi inizieranno a diminuire e potrete realizzare ciò che avete in mente. E’ un mese eccellente per quanto riguarda i cambiamenti dello stile di vita e, cosa importante, tornerete a vedere il bicchiere mezzo pieno.

Oroscopo domani Acquario di lunedì 21 giugno: amore

In coppia: con la dissonanza Luna-Saturno il partner vi sembrerà indifferente, distaccato, il che potrebbe rendervi sospettosi e gelosi.

Soli: c’è chi vi corteggia, vorrebbe conquistarvi ma voi potreste essere bloccati su una storia del passato. Andate oltre!

