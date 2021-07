Oroscopo domani Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 21 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 21 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 21 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): chiedere scusa



Oroscopo domani Gemelli martedì 21 luglio 2021

Sarè il tempo di fare un passo indietro rispetto alle vostre posizioni e chiedere scusa a una persona molto cara con la quale avete avuto un malinteso che va avanti da troppo tempo. Più in generale oggi siete efficienti, produttivi. Non dovete preoccuparvi se per il momento il vostro impegno non viene riconosciuto. Lo sforzo attuale presto farà arrivare delle ricompense. Basta però che mettiate da parte orgoglio e rancore.

Oroscopo domani Gemelli di oggi martedì 21 luglio: amore

In coppia: qualcosa proprio non va e dovrete essere in grado di affrontare la situazione con il sorriso. Soli: siete abbastanza tesi e delusi, però allo stesso tempo con il vostro carattere saprete risollevarvi e magari chissà…

Oroscopo domani 21 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): troppa voglia di fare

Oroscopo domani Bilancia di martedì 21 luglio: umore

Sarà una giornata frenetica, come del resto tutto questo vostro periodo. Troppa voglia di fare rischia però di mettervi i bastoni tra le ruote. Ecco perché la cosa migliore è quella di affrontare un progetto alla volta. Inoltre avrete delle soddisfazioni che però rischiate di non apprezzare in pieno perché con la mente già troppo proiettata verso altre cose. Dovete trovare tempo e modo di godervi il momento.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 21 luglio: amore

In coppia: sono delle belle giornate che però rischiate di mandare all’aria per motivi futili come l’organizzazione della casa con il vostro partner. Soli: un flirt che potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più serio, è il periodo di lasciarsi andare.

Oroscopo domani 21 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): vivere per gli altri

Oroscopo domani Acquario di martedì 21 luglio: umore

E’ un periodo che vi preoccupate troppo di voi stessi, a volte trascurando altre persone che vi sono vicine. Avete invece tante gioie e tanto amore da dare e da condividere con gli altri. Vi risulterà tutto molto più facile e anche più soddisfacente. In generale è comunque un buon periodo quello che sta per arrivare, con voi che saprete concretizzare al meglio tutti i vostri propositi. L’importante è non creare problemi dove non ci sono.

Oroscopo domani Acquario di martedì 21 luglio: amore

In coppia: come tetto prima, la condivisione sarà la vostra arma in più per rendere felice il vostro partner. Soli: ci sarà un incontro inatteso in questo periodo, però occhio a non farvi troppe domande e lasciatevi coinvolgere.

