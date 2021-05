Oroscopo domani 21 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): è tendenza a strafare



Oroscopo domani Gemelli venerdì 21 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di venerdì 21 Maggio per il segno dei Gemelli?

La dissonanza Sole-Giove oggi mette in luce alcuni indispensabili cambiamenti da operare nel lavoro. E’ un buon momento per sognare e pensa in grande ma potreste avere la tendenza a strafare, attaccare il carro al cavallo sbagliato.

Se avete fatto il passo più lungo della gamba, riflettete dunque sulla vostra capacità di affrontare realisticamente la situazione. La Luna in dissonanza con Nettuno, potrebbe in effetti creare dei miraggi rispetto alle vostre ambizioni, aspettative e speranze.

Oroscopo domani Gemelli di oggi venerdì 21 maggio: amore

In coppia: vi amate ma oggi potreste avere difficoltà a capirvi. Forse entrambi pretendete un po’ troppo?

Soli: smettete di correre dietro a chi mostra indifferenza nei vostri confronti e puntate l’attenzione altrove!

Oroscopo domani 21 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): incolpati ingiustamente

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 21 maggio: umore

Una situazione imbarazzante in cui potrebbe essere messa in dubbio la vostra correttezza, oggi potrebbe turbarvi. Una persona potrebbe incolparvi per qualcosa che non avete fatto, il che può essere spiacevole per chi come voi è sempre molto attento agli altri e si preoccupa di renderli felici.

Se l’altro/a sta sbagliando, rilassatevi: nel giro di pochi giorni emergerà la verità. Al contempo, potreste aver voglia di iscrivervi a un corso per migliorare il lavoro. Non importa l’età e anche se impegnativo sarà un’iniziativa positiva.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 21 maggio: amore

In coppia: la minima parola sembra che oggi faccia saltare i nervi: vostri e del partner. Datevi una calmata!

Soli: ponetevi qualche domanda sulle vostro aspettative e troverete le risposte per incontrare l’amore.

Oroscopo domani 21 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): fare ciò che vi regala gioia

Oroscopo domani Acquario di venerdì 21 maggio: umore

Venere in Gemelli potrebbe scatenare il desiderio di fare qualcosa che regali piacere. E’ una buona idea: il piacere fa bene all’umore, alla salute. Concedetevi dunque un regalino, un oggetto o un abito che vi piace: non c’è bisogno di spendere una fortuna…

Al contempo, con la dissonanza Luna-Nettuno potrebbe essere difficile concentrarvi su situazioni impegnative per cui rilassatevi e sfruttate questo venerdì per fare ciò che vi distrae e vi regala gioia.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 21 maggio: amore

In coppia: il bisogno di libertà oggi è accentuato ma è possibile che il partner non lo accetti.

Soli: per oggi la voglia di impegnarvi è pari a zero. Siete come farfalle che volano di fiore in fiore.

