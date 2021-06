Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 22 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): la vita diventa più facile



Oroscopo domani Gemelli martedì 22 giugno 2021

Mercurio riprende il moto diretto e la vita diventa più facile, soprattutto per voi poiché sosta nel vostro segno ed è il vostro pianeta governatore. Dove c’è stato caos e confusione, noterete che le cose iniziano a tornare chiare, risolverete facilmente alcuni problemi spinosi, anche perché i neuroni riprenderanno a funzionare come sempre…

Tenete conto che ci vorrà più o meno una settimana per cui, soprattutto oggi, prima di saltare alle conclusioni è bene esaminare le situazioni, facendo molta attenzione a cosa e come comunicate.

Oroscopo domani Gemelli di oggi martedì 22 giugno: amore

In coppia: potreste aver voglia entrambi di mettere in discussione la relazione. Andateci piano, non dovete cambiare tutto, ci sono cose che funzionano!

Soli: sapete bene come conquistare e oggi lo farete. In ogni caso, niente rischi inutili, evitate di esagerare.

Oroscopo domani 22 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): miglioramenti nel lavoro

Oroscopo domani Bilancia di martedì 22 giugno: umore

Una persona, probabilmente invidiosa, potrebbe criticare un vostro progetto: non prendetevela e andate avanti con sicurezza, concentrandovi sugli aspetti positivi e guardando al futuro con ottimismo. Potrebbe inoltre arrivare un’offerta, una proposta riguardante un nuovo lavoro, un contratto o un buon affare: in qualsiasi caso, non dovete lasciare che vi scappi poiché potrebbe farvi ottenere dei vantaggi.

Con Mercurio che riprende il moto diretto, nel lavoro inizierete a notare dei miglioramenti.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 22 giugno: amore

In coppia: placate le emozioni, oggi potrebbero essere smisurate e spingervi a drammatizzare le situazioni.

Soli: semaforo verde, col fascino che avete potete conquistare in un batter di ciglia.

Oroscopo domani 22 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): avrete ampio margine di manovra

Oroscopo domani Acquario di martedì 22 giugno: umore

Mercurio domani riprende il moto diretto: se un affare o un progetto hanno creato problemi non dovete pensare, nemmeno per un istante, che non li risolverete e che tutto vada storto. Dalla prossima settimana cadrà qualsiasi ostacolo e avrete ampio margine di manovra.

Per oggi, nel lavoro evitate polemiche: rischiate di perdere tempo, energie e il buonumore. Tanto più che nel giro di poche ore l’atmosfera tornerà tranquilla. Concentratevi sui compiti da svolgere e le tensioni interiori svaniranno.

Oroscopo domani Acquario di martedì 22 giugno: amore

In coppia: siete impazienti, rischiate di non misurare le parole e ciò scatenare una battaglia. Calma e trascorrerete una giornata tranquilla.

Soli: se riuscirete a tenere sotto controllo agitazione e impulsività, avrete belle possibilità di conquistare.

