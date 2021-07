Oroscopo domani Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 22 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 22 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 22 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): promuovere le vostre idee



Oroscopo domani Gemelli giovedì 22 luglio 2021

Il Sole in Leone, per quattro settimane sosterà nel vostro settore della comunicazione. E’ uno dei momenti migliori per promuovere le vostre idee e far passare il vostro messaggio. Ma non solo, in questo periodo potrete acquisire nuove competenze, stringere nuove relazioni e prendervi cura degli affari quotidiani con grande facilità.

Venere oggi entra in Vergine: fino al 16 agosto, la sua presenza sarà utile a rafforzare i legami familiare, ricucire quelli logorati ed eventualmente anche a rendere più confortevole l’abitazione.

Oroscopo domani Gemelli di oggi giovedì 22 luglio: amore

In coppia: se c’è un po’ di freddezza, ritroverete l’armonia, vi sentirete più vicini.

Soli: numerosi incontri inattesi quanto insoliti. Non lanciatevi tra le braccia del primo/a arrivato/a, approfondite la conoscenza.

Oroscopo domani 22 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): le relazioni vi regalano ottimismo

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 22 luglio: umore

Il Sole in Leone rende brillante la vostra vita sociale, fa arrivare eventi e relazioni piacevoli. Avrete la possibilità di vivere bei momenti con gli amici, entrare in una nuova cerchia e ciò vi farà sentire ottimisti. Al contempo, oggi Venere entra in Vergine: il pianeta vi spingerà a prendere le distanze da persone poco positive e sarà d’aiuto a elaborare problemi irrisolti presenti nelle relazioni.

Fino al 16 agosto, cercate di dedicare più tempo a voi stessi, sfruttate il transito per entrare in contatto con le vostre emozioni.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 22 luglio: amore

In coppia: avete la sensazione che il partner non abbia abbastanza attenzioni e difficoltà a esprimere le emozioni. Parlatene!

Soli: non è lamentandovi della vostra sorte e chiudendovi che sistemerete la situazione. Cercate di essere più ottimisti.

Oroscopo domani 22 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un guadagno inatteso

Oroscopo domani Acquario di giovedì 22 luglio: umore

Il Sole entra in Leone e per quattro settimane sosterà nel vostro settore delle relazioni. Il transito, al riguardo, rappresenta un’opportunità per esaminare le vostre priorità. Potrebbe essere un’occasione per affrontare un problema con una persona e che avete eluso per parecchio tempo.

Al contempo, Venere oggi sbarca in Vergine – fino al 16 agosto – e se siete in attesa di notizie su un accordo o un investimento, arriveranno e saranno positive. Il pianeta, inoltre, potrebbe contribuire a un colpo di fortuna, a un guadagno inatteso.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 22 luglio: amore

In coppia: iper emotivi, potreste avere difficoltà a capire l’atteggiamento del partner che vi sembrerà distante.

Soli: momenti di nostalgia per un/a ex? E’ un fatto passeggero. Nel frattempo rilassatevi, placate le emozioni.

