Oroscopo domani 22 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): guardare la realtà



Oroscopo domani Gemelli sabato 22 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di sabato 22 Maggio per il segno dei Gemelli?

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno, guarda la realtà oggi sarà una mission impossible. L’immaginazione è al top, in modo spropositato e dunque è meglio evitare di fare troppo o troppo poco riguardo a una situazione. L’aspetto non vi dota di grandi energie, i pensieri sono confusi, i messaggi che inviate rischiano di essere contrastanti.

La cosa migliore è rilassarvi e non premere l’acceleratore. Fate un passo alla volta e cercate di distrarvi, divertitevi in compagnia degli amici.

Oroscopo domani Gemelli di oggi sabato 22 maggio: amore

In coppia: con il partner in previsione di un acquisto importante, prenderete delle decisioni per mantenere in equilibrio il budget.

Soli: una persona che conoscete e con cui c’è feeling vorrebbe avere una relazione impegnativa. Ma voi?

Oroscopo domani 22 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): al primo posto dovete esserci voi

Oroscopo domani Bilancia di sabato 22 maggio: umore

Nel fine settimana la Luna sosterà nel vostro segno: al primo posto dovete mettere voi stessi, concentrare l’attenzione sulla salute, i vostri bisogni, le emozioni inespresse. In particolare questo sabato, è la giornata ideale per coccolarvi, volervi più bene! Al contempo, proverete un forte desiderio di fuga e non è escluso farete una gita, andrete alla scoperta di qualche posto nuovo.

Se vi sentite insoddisfatti, tenete presente che ciò nasce dalla necessità di svolgere un lavoro più appagante e creativo. In questo caso, trovate il tempo per un hobby che soddisfi il vostro lato artistico.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 22 maggio: amore

In coppia: piccole cose non sistemate e la vita a due oggi potrebbe diventare insopportabile. Fortunatamente manterrete un certo distacco.

Soli: chi vi corteggia, si aspetta delle risposte chiare ma in questo momento non sono il vostro forte…

Oroscopo domani 22 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): rompere vecchi schemi

Oroscopo domani Acquario di sabato 22 maggio: umore

La Luna in Bilancia vi fa sentire un rinnovato senso di libertà, sarete spinti a uscire dalla routine, rompere vecchi schemi e regole così da provare entusiasmo. Vi farà un gran bene! Avete chiarezza mentale in abbondanza per portare a termine il lavoro e al contempo sviluppare nuove idee riguardanti il futuro.

Dotati di grande sicurezza, riuscirete a far passale le vostre opinioni e imporvi. Le conversazioni saranno costruttive e avete le carte in regola per prendere nuove iniziative.

Oroscopo domani Acquario di sabato 22 maggio: amore

In coppia: grazie ai pianeti vi sarà ancora più chiaro che per mantenere la pace è indispensabile fare delle concessioni.

Soli: gli astri hanno programmato un incontro d’amore che vi regalerà la felicità!

