Oroscopo domani 23 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): un progetto promette bene



Oroscopo domani Gemelli mercoledì 23 giugno 2021

Avrete di che essere contenti e grazie a un duro e costante impegno un progetto importante può iniziare a essere promettente. Il consiglio astrale, in ogni caso, è di andarci piano con le finanze se prima non avrete concluso un accordo scritto.

Ciò non vuol dire che il progetto andrà in fumo – anzi, sul fronte lavoro e denaro è buon momento – ma per ottenere i risultati finanziari sperati dovete capire bene i dettagli.

Oroscopo domani Gemelli di oggi mercoledì 23 giugno: amore

In coppia: prudenza, non dovete mai dare nulla per scontato, in particolare l’amore del partner.

Soli: agitati, impazienti ed è uno stato d’animo, lo sapete bene, che non giova agli incontri…

Oroscopo domani 23 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): grandi progressi nel lavoro

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 23 giugno: umore

Gli aspetti astrali odierni al vostro segno consigliano di non rifuggire da una verità spiacevole riguardante la casa o la vita familiare ma di guardarla per come è: avrete la possibilità di risolvere. Ad esempio, aprire il dialogo con una persona cara se il rapporto ultimamente è stato difficile.

A partire da oggi le conversazioni saranno più distese, non prenderanno una piega pericolosa. Nel lavoro tutto splende! E’ un momento n cui potreste ricevere un aiuto di cui avete bisogno, potrebbero darvi degli incarichi nuovi e farete grandi progressi.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 23 giugno: amore

In coppia: tanto amore da condividere a volontà con il partner, siete sulla stessa lunghezza d’onda.

Soli: per oggi, deciderete di passare del tempo con gli amici. Ma non è escluso che tentiate un approccio decisivo con chi vi attrae.

Oroscopo domani 23 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): puntare al compromesso

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 23 giugno: umore

Con i passaggi odierni vi sarà difficile accettare un compromesso, anche se a ben vedere sarebbe l’atteggiamento migliore. Volendo imporre le vostre regole a tutti i costi, rischiate di perdere i vostri vantaggi. Cercate di essere elastici.

Tenete presente che il fortunato aspetto Sole-Giove indica la possibilità di guadagnare denaro extra, risanare le finanze o ottenere un lavoro meglio retribuito. Un’occasione astrale che non va sprecata.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 23 giugno: amore

In coppia: per oggi la passione non è in programma, il dialogo non sarà esattamente piacevole.

Soli: non è giornata di incontri d’amore; se avete un appuntamento e non volete rimandare evitate di imbastire discussioni interminabili!

