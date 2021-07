Oroscopo domani Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 23 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 23 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 23 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): chiarire i vostri obbiettivi



Oroscopo domani Gemelli venerdì 23 luglio 2021

Per un qualche motivo forse non state cogliendo al volo un’opportunità oppure non avete voglia di mettervi sotto i riflettori. E’ possibile che non abbiate le idee chiare su cosa volete veramente ottenere. In questo caso, è il momento di puntare alla praticità e pensare seriamente a cosa volete e quando ottenerla.

Chi ha in mente degli obbiettivi ben chiari, si dice che abbia più successo. Allora, riflettete su questo e poi provateci.

Oroscopo domani Gemelli di oggi venerdì 23 luglio: amore

In coppia: Venere in Vergine vi spinge a introdurre qualche grano di folli per speziare la relazione. Vi lascerete andare al desiderio…

Soli: in programma c’è un’avventura passionale: concedetevi di viverla poiché potrebbe prendere una piega importante.

Oroscopo domani 23 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): pensare al vostro benessere

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 23 luglio: umore

Con gli aspetti astrali odierni potreste essere attratti da piccoli lussi ma al contempo ciò che pensate di volere non è detto vi soddisferebbe veramente. Potreste anche desiderare qualcosa di intangibile come la felicità, la sicurezza o l’amore. In entrambi i casi, sarà di grande aiuto prendere cura di voi stessi, del vostro benessere, il che non vuol dire che debba necessariamente costare un occhio della testa.

Se come sempre avete dato molto a chi vi circonda, tanto per cambiare è giusto che vi concediate qualcosa di piacevole.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 23 luglio: amore

In coppia: rispetto a una spiegazione da chiedere al partner sarete chiusi a riccio e lui/lei ignorarvi.

Soli: siete permalosi, se una persona fa un commento vi offendete. Distacco, cambiate musica.

Oroscopo domani 23 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un’attenta gestione del denaro

Oroscopo domani Acquario di venerdì 23 luglio: umore

Un’attenta gestione del denaro sarà d’aiuto a risparmiare e permettere al momento giusto di concedervi un oggetto, un abito o comunque qualcosa che desiderate. E’ un modo, questo, per rimanere ancorati alla realtà senza dimenticare al contempo di gratificarvi.

A parte ciò, è una giornata in cui avete la possibilità di far accettare le vostre idee, le proposte, con facilità e aggiungendo un pizzico di diplomazia in più qualsiasi progetto sarà accolto favorevolmente.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 23 luglio: amore

In coppia: la giornata sarà piacevole, a patto che eviterete di prendere il controllo. Vorrete decidere su tutto e che il partner accetti senza replicare…

Soli: il potere di seduzione è al top, avete l’effetto calamita: usate e abusate del fascino, a tutto campo!

