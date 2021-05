Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 23 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): desiderio di gratificarvi



Oroscopo domani Gemelli domenica 23 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di domenica 23 Maggio per il segno dei Gemelli?

La parola d’ordine di questa domenica è divertimento! Con la Luna in Bilancia in buon aspetto con Mercurio nel vostro segno avete voglia di gratificarvi, svolgere quelle attività che vi regalano buonumore, risollevano lo spirito. Allora, appagate liberamente la vostra curiosità, l’amore per la vita.

Peraltro oggi in particolare avete l’effetto calamita, gli altri sono attratti da voi e dovreste sfruttare questa occasione per scovare eventuali offerte di lavoro. Non è escluso, tuttavia, che sarete costretti ad affrontare una conversazione difficile, ma importante, con una persona cara.

Oroscopo domani Gemelli di oggi domenica 23 maggio: amore

In coppia: grandi slanci di passione, ravvivate la fiamma dell’amore e fate in modo che non si spenga mai!

Soli: una persona che vi attrae oggi farà il primo passo colpita dalla vostra simpatia e dalla sicurezza.

Oroscopo domani 23 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): atmosfera leggera e conviviale

Oroscopo domani Bilancia di domenica 23 maggio: umore

Dedicate sempre tanto tempo ed energie agli altri per cui oggi concedetevi di pensare solo alle vostre esigenze, ai vostri bisogni. Non potete sempre scende a compromesso con voi stessi per accontentare le persone che vi circondano. Il che non significa stare da soli, anzi!

L’atmosfera odierna è conviviale, leggera e all’insegna della gentilezza. E’ la giornata ideale per comunicare – le conversazioni saranno più facili e più affettuose – allontanarvi dalla routine, frequentare gli amici.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 23 maggio: amore

In coppia: la stagione dell’amore è arrivata, farete di tutto per rendere felice il partner (che ricambierà).

Soli: Cupido scoccherà la freccia nella vostra direzione e in programma dunque c’è un incontro speciale.

Oroscopo domani 23 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una persona tenta di manipolarvi

Oroscopo domani Acquario di domenica 23 maggio: umore

Vi accorgerete molto chiaramente che una persona tenta di manipolarvi. Evitate di parlarne, per oggi, poiché potrebbe ritorcersi con di voi. Questo di tipo persona ha sempre degli argomenti per polverizzare quelli degli altri, nel vostro caso sa come farvi credere che vi state sbagliando quando invece è esattamente il contrario.

Si tratta di pura e semplice manipolazione. Al contempo, è la domenica ideale per distrarvi: fare una gita, guardare un bel film, sviluppare un progetto creativo.

Oroscopo domani Acquario di domenica 23 maggio: amore

In coppia: nella relazione circola serenità e con il partner guardate al futuro con maggiore ottimismo.

Soli: affascinanti, simpatici, conquisterete il cuore di una persona attraente e disponibile.

