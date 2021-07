Oroscopo domani Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 24 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 24 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 24 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): in piena espansione



Oroscopo domani Gemelli sabato 24 luglio 2021

Con la Luna Piena in Acquario nel vostro settore delle nuove avventure, è possibile che le cose non vadano come da voi previsto. Delusi? Tenete presente che ciò potrebbe aprire la strada a nuove e migliori idee. Se qualcosa non funziona o ne avete ormai abbastanza è il momento di mollare ed esplorare nuove opzioni. Sperimentate idee e interessi, provate le nuove opportunità poiché in arrivo ci sono cose positive, i passaggi parlano di espansione.

.

Oroscopo domani Gemelli di oggi sabato 24 luglio: amore

In coppia: se il lavoro comporta delle perturbazioni nella relazione, intervenite così da prevenire tensioni inutili. Tornerà l’armonia.

Soli: i pianeti favoriscono gli incontri imprevisti, dal vivo, e saranno interessanti. Uno in particolare. Occhi aperti.

Oroscopo domani 24 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): lanciare un progetto

Oroscopo domani Bilancia di sabato 24 luglio: umore

La Luna Piena in Acquario mette in risalto la vostra creatività ed è un’opportunità per entrare in contatto con il vostro lato artistico. Può essere applicato nel lavoro o essere d’aiuto a sviluppare nuove idee da inserire nei vostri piani aziendali se lavorate in proprio. Se siete sul punto di lanciare un prodotto o un progetto in questo momento vi troverete sotto i riflettori. In ogni caso, non dovete avere fretta, procedete passo dopo passo.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 24 luglio: amore

In coppia: rischiate di agire troppo in funzione del partner, dei suoi desideri dimenticando le vostre esigenze.

Soli: auto-ironia e senso dell’umorismo oggi sono le carte vincenti per conquistare chi vi attrae!

Oroscopo domani 24 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): la Luna Piena scatena tensioni

Oroscopo domani Acquario di sabato 24 luglio: umore

La Luna Piena nel vostro segno, è la prima di due lunazioni consecutive in Acquario, la prossima sarà il 22 agosto. Il passaggio odierno punta i riflettori su un progetto – piccolo o grande – sul quale avete lavorato e che realizzerete oppure far arrivare un’ottima opportunità di lavoro. Al contempo, riguardo a una relazione d’affari in questo momento con l’altro/a potreste avere dei problemi. Anche se questa prima Luna Piena può essere un po’ frustrante, scatenare parecchie tensioni o lotte di potere, ad agosto avrete la possibilità di progredire più facilmente.

Oroscopo domani Acquario di sabato 24 luglio: amore

In coppia: anziché imbastire conversazioni infinite, polemiche, cercate di distaccarvi dai problemi. Non è la giornata giusta per dare o chiedere spiegazioni.

Soli: più che viverlo, oggi sognerete l’amore. Non vi sentite pronti a prendere l’iniziativa e passare all’azione.

