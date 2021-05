Oroscopo domani 25 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): rimandare alcune questioni



Oroscopo domani Gemelli martedì 25 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di martedì 25 maggio per il segno dei Gemelli?

Mantenete le cose semplici poiché nei prossimi giorni avrete un gran da fare, sarete molto impegnati e più di quanto potreste immaginare. Alcune attività potrebbero essere complesse e richiedere un lavoro minuzioso e non è detto che sarete dell’umore giusto.

Anziché aggiungere altro stress o prendere una scorciatoia, cercate invece di rimandare queste situazioni a un altro giorno della settimana. Ciò vi consentirà di individuare e gestire eventuali problemi e comunque di uscirne fuori.

Oroscopo domani Gemelli di oggi martedì 25 maggio: amore

In coppia: sembra che abbiate un bel po’ di rimproveri da fare al partner, la lista oggi è lunga…

Soli: il fascino c’è tutto e vi permetterà, sempre che ne abbiate intenzione, di conquistare un cuore.

Oroscopo domani 25 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): superare i pensieri negativi

Oroscopo domani Bilancia di martedì 25 maggio: umore

Potrebbero esserci state, in passato, delle circostanze in cui avete abbandonato una buona idea e poi scoprire che qualcun altro l’ha fatta sua e sfruttata al meglio. Ma ora la musica è cambiata, avete voglia di novità e sarete propensi a cogliere un’opportunità e trarne il massimo vantaggio.

Anche se una parte di voi mette in dubbio la capacità di farcela, il Plenilunio di domani in Sagittario vi esorta a superare questi pensieri negativi e ad andare avanti.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 25 maggio: amore

In coppia: Cupido protegge la relazione: le preoccupazioni del passato sono ormai alle spalle!

Soli: conquista in programma! Parlerete con il cuore, la storia decollerà nel giro di poco tempo.

Oroscopo domani 25 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un nuovo percorso

Oroscopo domani Acquario di martedì 25 maggio: umore

I pianeti indicano semaforo verde: la strada è libera, non ci sono ostacoli. Da una conversazione, in particolare, potrebbero nascere nuove e positive possibilità, il che vi farà sentire sollevati. Tra oggi e domani, inoltre, potrebbero esserci delle soluzioni brillanti a un problema importante.

In questo momento, nel lavoro avete lo slancio giusto per fare passi avanti e non è escluso che alcuni Acquario intraprendano un nuovo percorso. Avete carisma, siete convincenti al massimo: sfruttate questa forza per trarne vantaggio negli affari e nella professione.

Oroscopo domani Acquario di martedì 25 maggio: amore

In coppia: entrambi poco pazienti, poco tolleranti: la tendenza odierna è di provocarvi reciprocamente.

Soli: occhio a commettere passi falsi con la persona che vi corteggia. Il rischio è che vi esibiate in una scenata di gelosia fuori luogo.

