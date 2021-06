Oroscopo domani 26 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): re e regine della comunicazione



Oroscopo domani Gemelli sabato 26 giugno 2021

Con Mercurio in moto diretto nel vostro segno, la vostra concentrazione e le energie potrebbero portarvi in alcune situazioni e incontri interessanti, ricevere informazioni altrettanto interessanti, anche sul piano lavorativo.

Oggi siete re e regine della comunicazione, chi vi circonda è molto ricettivo alle vostre idee ed è inoltre – grazie alla Luna in Acquario in buon aspetto con Mercurio – il momento ideale per lanciare un nuovo progetto, impegnare a fondo le energie in qualcosa che intraprendete.

Oroscopo domani Gemelli di oggi sabato 26 giugno: amore

In coppia: giornata ideale per appianare eventuali tensioni emotive. Vivete la gioia di essere a due!

Soli: cercate di fare attenzione a come vi esprimente. Perché passare per duri/e quando invece siete sensibili?

Oroscopo domani 26 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): dotati di grande forza

Oroscopo domani Bilancia di sabato 26 giugno: umore

La Luna in Acquario per il vostro segno rappresenta un invito a uscire dal guscio, comunicare con il mondo circostante, esprimere la vostra creatività. Avete chiarezza di pensiero, ottima capacità di giudizio il che vi aiuta a prendere le decisioni giuste. Oggi non siete gregari ma leader!

I pianeti vi dotano inoltre di una grande forza, quella utile a imporvi rispetto a chi vi vorrebbe docili e mansueti. Anche se sembrate – e lo siete – le persone più gentili del mondo, farete capire bene che non devono esagerare!

Oroscopo domani Bilancia di sabato 26 giugno: amore

In coppia: evitate di rimproverare al partner la mancanza di responsabilità. L’impegno deve essere di entrambi.

Soli: pur di non restare soli, potreste lanciarvi tra le braccia di una persona poco affidabile. L’importante è che abbiate consapevolezza.

Oroscopo domani 26 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): i pianeti vi rendono fumantini

Oroscopo domani Acquario di sabato 26 giugno: umore

L’opposizione tra la Luna nel vostro segno e Marte, vi rende fumantini: potrebbero esserci delle discussioni con i colleghi o un socio. Avete una visione diversa di una situazione e vi sarà difficile trovare un terreno d’intesa. Ma è più probabile che seppure arrabbiati per qualche motivo non direte nulla per timore di ferire.

E avete ragione: le vostre esplosioni di collera sono del tipo che spaventano chi vi circonda! In entrambi i casi, invece di alterarvi cercate di essere persuasivi e trovare un compromesso.

Oroscopo domani Acquario di sabato 26 giugno: amore

In coppia: nervosi, impazienti e il partner non apprezzerà il vostro stato d’animo. Allora, organizzate insieme un’uscita con gli amici!

Soli: inquietudine e nuovi incontri non vanno d’accordo. Per oggi privilegiate la compagnia delle persone care.

