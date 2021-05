Oroscopo domani 26 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): ripartire da zero



Oroscopo domani Gemelli mercoledì 26 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di mercoledì 26 maggio per il segno dei Gemelli?

La Luna Piena in Sagittario sosta nel vostro settore delle relazioni e aumenta il potenziale per un cambiamento. Ciò potrebbe richiedere discussioni e negoziazioni, una scelta da affrontare oppure un disaccordo che potrebbe persino arrivare alle vie legali.

E’ anche possibile che se una relazione personale o di lavoro sia arrivata al capolinea. Pur essendo ovviamente dispiaciuti, la pressione che avvertite vi spingerà a fare cambiamenti radicali: sapete che è fondamentale andare avanti e ripartire da zero.

Oroscopo domani Gemelli di oggi mercoledì 26 maggio: amore

In coppia: desiderio al top, sembrate intenzionati a coinvolgere il partner in un’atmosfera piccantina! Ma non è detto abbia lo stesso desiderio…

Soli: potreste essere affascinati, essere attratti irresistibilmente da una persona conosciuta di recente.

Oroscopo domani 26 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): risolvere definitivamente un problema

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 26 maggio: umore

La Luna Piena in Sagittari sosta nel vostro settore della comunicazione. Potrebbe indicare che un colloquio, di lavoro o di altro tipo, andrà a buon fine. Potrebbe anche trattarsi di un esame in cui supererete alla grande una prova orale o scritta. Al contempo una conversazione potrebbe cambiare le carte in tavola.

Discutere di qualcosa a cui avete pensato insistentemente, porterà a un svolta e avrete la possibilità di trovare la soluzione a un problema, lasciarlo finalmente e definitivamente alle spalle.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 26 maggio: amore

In coppia: il partner potrebbe farvi riflettere sulle rispettive aspettative. E’ un momento di grande trasformazione.

Soli: potreste guardare in modo diverso, e positivo, una persona incontrata di recente.

Oroscopo domani 26 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): sfruttare il fascino

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 26 maggio: umore

Il Plenilunio in Sagittario per il vostro segno è positivo, rappresenta un invito a sfruttare il fascino, anche nel lavoro, curare l’immagine sarà di grande aiuto e lo sapete. Ma il passaggio mette in luce, al contempo, la vostra creatività, l’inventiva, la capacità di uscire da sentieri battuti e a sviluppare idee che nessuno è in grado di avere.

E’ il momento ideale per pianificare gli obbiettivi futuri, selezionare i contatti – anche sui social media – e riallacciare i rapporti con le vecchie amicizie.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 26 maggio: amore

In coppia: il denaro potrebbe essere l’argomento centrale di qualche accesa discussione.

Soli: il plenilunio rende l’atmosfera elettrica ma in modo positivo: potrebbe scattare una forte attrazione.

