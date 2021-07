Oroscopo domani Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 27 luglio 2021: Oroscopo e previsioni 27 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 27 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): mettere in moto i progetti



Oroscopo domani Gemelli martedì 27 luglio 2021

La presenza di Mercurio in Leone rappresenta un invito a mettere in moto i progetti. Avete la possibilità di promuovere la vostra attività o le vostre idee a un pubblico più ampio. La capacità di convincere è inoltre al top: avrete il vostro uditorio, tutti penderanno dalle vostre labbra.

I contatti, le relazioni che stringerete nel corso del transito – fino all’11 agosto . si riveleranno preziose, saranno di grande aiuto.

Oroscopo domani Gemelli di oggi martedì 27 luglio: amore

In coppia: avete la possibilità di allontanare la pesantezza e la noia del quotidiano. Le idee non vi mancano davvero.

Soli: una nuova storia vi spingerà a cambiare le abitudini, a ripartire su nuove basi amorose a due.

Oroscopo domani 27 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): vita sociale frizzante

Oroscopo domani Bilancia di martedì 27 luglio: umore

Con Mercurio in Leone, fino all’11 agosto, alcuni eventi sociali faranno entrare nella vostra vita, nuove persone e nuove opportunità. Se ultimamente siete stati parecchio impegnati a causa del lavoro, sarete estremamente contenti di trascorrere del tempo in buona compagnia e vi farà un gran bene.

La vita sociale frizzante è una grande opportunità per assecondare la vostra curiosità, frequentare nuove cerchie, migliorare la presenza sui social media. Darete e avrete il meglio.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 27 luglio: amore

In coppia: esprimerete con dolcezza i vostri sentimenti, toccherete il cuore del partner.

Soli: le amicizie potrebbero offrire l’opportunità di un nuovo incontro. E potrebbe trattarsi della persona giusta.

Oroscopo domani 27 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): trovare un compromesso

Oroscopo domani Acquario di martedì 27 luglio: umore

Sole e Mercurio in Leone – quest’ultimo fino all’11 agosto – potrebbero far arrivare un’offerta oppure firmerete un accordo. In entrambi i casi, probabilmente dovrete sistemare l’aspetto finanziario e vorrete imporre la vostra volontà ma anche il vostro interlocutore punterà i piedi e a quel punto rischierete di trovarvi in un impasse.

Alla fine, dopo varie discussioni, valutando razionalmente i pro e i contro, troverete un compromesso che andrà bene per tutti.

Oroscopo domani Acquario di martedì 27 luglio: amore

In coppia: se avete sacrificato i vostri bisogni e/o i valori per accontentare il partner, è il momento di trovare un equilibrio.

Soli: metterete uno stop a chi vuole solo un’avventura passeggera. Avete intenzione di lasciare spazio a chi desidera una storia seria.

