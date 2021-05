Oroscopo domani 28 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): sognare a occhi aperti



Oroscopo domani Gemelli venerdì 28 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di venerdì 28 maggio per il segno dei Gemelli?

Con Venere e Mercurio congiunti nel vostro segno, la vostra curiosità è accentuata e se avrete la possibilità di vivere una nuova esperienza, probabilmente la coglierete al volo. Potrebbe rappresentare un’opportunità per rilassarvi ed è ciò di cui avete proprio bisogno.

Non è escluso, tuttavia, che altri passaggi astrali vi spingano a sognare a occhi aperti e potreste dover forzarvi per portare a termine impegni e responsabilità. In questo caso, scrivere un elenco di cose da fare può aiutavi a rimanere in pista.

Oroscopo domani Gemelli di oggi venerdì 28 maggio: amore

In coppia: potreste rimproverare il partner di mancanza di attenzioni. Evitate discussioni.

Soli: Venere nel vostro segno è in dissonanza con Nettuno: la strategia del tutto o niente non vi farà concludere molto.

Oroscopo domani 28 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): meglio essere realistici

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 28 maggio: umore

Potreste desiderare al massimo che accada qualcosa che avete in mente ma con l’attuale assetto planetario le probabilità potrebbero essere inferiori di quanto da voi immaginato e nei prossimi giorni dovrete farvene una ragione.

Perseguendo uno scenario ideale, è probabile che non venga fuori nulla di quanto avete immaginato ed è evidente che subentrerà delusione e frustrazione. Lavorate su ciò che avete a portata di mano e potreste rimanere piacevolmente sorpresi.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 28 maggio: amore

In coppia: siete molto romantici, è la giornata ideale per parlare d’amore. E se siete stati in freddo, sotterrare l’ascia di guerra.

Soli: un invito accenderà la vostra curiosità, vi emozionerà e nella vostra vita entrerà l’amore.

Oroscopo domani 28 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): riequilibrare le emozioni

Oroscopo domani Acquario di venerdì 28 maggio: umore

Con la Luna in Capricorno, fino a domenica, sarete molto distratti, meno interessati al mondo circostante. Avrete voglia di stare per conto vostro, concentrarvi su quelle attività che vi piacciono, che vi fanno sentire bene. Concedervi una pausa dall’eccessivo lavoro mentale o fisico e rilassarvi, riequilibrare le emozioni, è proprio ciò di cui avete bisogno in questo momento.

Un po’ di sana evasione, una boccata d’ossigeno per trovare l’ispirazione e dopare la vostra creatività.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 28 maggio: amore

In coppia: il partner potrebbe sentirvi distanti, freddini e potrebbe pensare al peggio, persino a un tradimento!

Soli: una persona vi attrae ma per i vostri gusti sogna un po’ troppo. Probabilmente passerete ad altro.

