Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 29 giugno 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): stabilire contatti positivi



Oroscopo domani Gemelli martedì 29 giugno 2021

Una forte attenzione dei pianeti al vostro settore della comunicazione annuncia l’arrivo di un’ottima opportunità. Andando incontro agli altri ed essendo disposti a negoziare, avrete a vostra disposizione più opzioni. Con l’arrivo di Venere in Leone, fino al 22 luglio, è inoltre un buon momento per stabilire contatti positivi, attirate situazioni e persone utili a migliorare il vostro quotidiano.

Volendo potreste apprendere un nuovo argomento, frequentare un corso. Più in generale è tempo di esprimervi, di trasmettere il vostro entusiasmo per la vita.

Oroscopo domani Gemelli di oggi martedì 29 giugno: amore

In coppia: il partner potrebbe non essere in sintonia: alcune preoccupazioni peseranno sulla relazione.

Soli: con una persona che conoscete già potrebbe scattare una grande complicità ma la relazione potrebbe continuare a essere solo un’amicizia. Non è detto scatti la passione.

Oroscopo domani 29 giugno 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): ricucire un legame d’amicizia

Oroscopo domani Bilancia di martedì 29 giugno: umore

Venere in Leone, fino al 22 luglio punterà i riflettori sul vostro settore della vita sociale, delle amicizie. Con alcune persone potreste dare il via a un progetto che da soli non potreste realizzare e non ci saranno problemi di alcun tipo. Anzi al contrario: essere coinvolti sarà molto gratificante e vi permetterà di contribuire al meglio delle vostre capacità.

Nel corso del transito, inoltre, avrete la possibilità di ricucire un legame d’amicizia che si era interrotto o in cui c’erano stati dei disaccordi.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 29 giugno: amore

In coppia: con il partner potreste concretizzare un piacevole progetto: forse una vacanza in un posto per voi inedito.

Soli: l’amore è nell’aria: potreste avere dei contatti con una persona che vive lontano da voi. Una conoscenza probabilmente online.

Oroscopo domani 29 giugno 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): concludere importanti trattative

Oroscopo domani Acquario di martedì 29 giugno: umore

Con Venere in Leone, fino al 22 luglio, una relazione potrebbe imboccare una direzione per voi inaspettata ma comunque positiva e ne trarrete grandi vantaggi. Potrebbe trattarsi di un’amicizia, una persona che conoscete da tempo con cui darete il via a una società.

Più in generale, questo transito potrebbe far entrare nella vostra vita persone che vi saranno utili e avrete la possibilità di migliorare le relazioni che avete già. E’ un ottimo momento per concludere importanti trattative, trovare un compromesso o firmare dei contratti.

Oroscopo domani Acquario di martedì 29 giugno: amore

In coppia: il transito di Venere è un’opportunità per appianare eventuali conflitti e ritrovare l’armonia, il desiderio.

Soli: con Venere e Marte in Leone è molto possibile un colpo di fulmine, vivrete momenti pieni di passione!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: SUCCESSO E GRATIFICAZIONI

TORO: CASA E FAMIGLIA IN PRIMO PIANO

CANCRO: VENERE VI SPINGE A SPENDERE

LEONE: MIGLIORARE L’IMMAGINE

VERGINE:DOVETE APPREZZARVI DI PIU’

BILANCIA:RICUCIRE UN LEGAME D’AMICIZIA

SCORPIONE: FASCINO MAGNETICO

SAGITTARIO: USCIRE DALLA VOSTRA ZONA DI COMFORT

CAPRICORNO: ARRIVA IL SOSTEGNO DI CUI AVETE BISOGNO

PESCI: ARMONIA NEL QUOTIDIANO